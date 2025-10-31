Er werd afgelopen weekend niet alleen geracet in de Formule 1 met de Grand Prix van Mexico-Stad, maar ook in de Ferrari Challenge. Op het Autodromo del Mugello werd de Finali Mondiali gehouden, waarbij alle Ferrari Challenge-kampioenschappen van over de hele wereld bij elkaar komen. Daar heeft een crash plaatsgevonden waarbij een coureur is gediskwalificeerd en geschorst.

Voordat de deelnemers van alle verschillende kampioenschappen bij elkaar werden gezet in de Finali Mondiali, werd eerst het seizoen van het Europese kampioenschap afgesloten met twee races. Felix Hirsiger kwam naar Mugello met een voorsprong van 8 punten op Jasin Ferati in het kampioenschap. Het team waar Hirsiger voor uitkwam, Reparto Corse, besloot een extra Ferrari 296 Challenge-bolide in te zetten voor Fabrizio Crestani met dramatische gevolgen voor Ferati. De startopstellingen voor beide races werden in één en dezelfde kwalificatie beslist en het was in die sessie waar het goed fout ging.

Diskwalificatie en schorsing voor Crestani

Crestani besloot om vroeg in de kwalificatie Ferati in de weg te zitten om zo teamgenoot Hirsiger een handje te helpen. Ferati werd zelfs helemaal op het gras gedrukt en Crestani bleef insturen, totdat hij de wagen van Emil Frey Racing had geraakt. Ze eindigden allebei in de grindbak en Ferati kon daardoor geen competitieve rondetijd neerzetten. De stewards besloten Crestani niet alleen te diskwalificeren, maar ook een schorsing op te leggen. Hij werd direct uit het gehele vijfdaagse evenement geschopt. Bekijk de beelden hier. "[Crestani] racet niet op de fatsoenlijke manier die al sinds het begin [1993] van de Ferrari Challenge een begrip zijn", verklaarden de stewards. Vanwege het gebrek aan competitieve rondetijden moest Ferati beide wedstrijden vanuit het achterveld aanvangen.

© Ferrari S.p.A. | Jasin Ferati

Twee inhaalraces van Ferati nét niet genoeg voor de titel

Hirsiger leek na Race 1 een extra 8 punten te zijn uitgelopen op Ferati door als tweede te finishen. Emil Frey Racing diende echter een protest in tegen Hirsiger, omdat hij een stukje plastic op zijn stuur miste. Omdat dat een overtreding was van het technisch reglement, werd Hirsiger gediskwalificeerd. Ferati was van P22 naar P6 gereden, wat dus uiteindelijk P5 werd, en ging de seizoensfinale in met juist een voorsprong van 2 punten op Hirsiger.

De Reparto Corse-coureur begon echter vanaf de pole position en zou onbedreigd naar de overwinning rijden. Ferati ging alsnog indrukwekkend van P24 naar P5, maar het was niet genoeg om Hirsiger te verslaan voor het kampioenschap in de Europese Ferrari Challenge.

© Ferrari S.p.A. | Felix Hirsiger

