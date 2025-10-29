Gianpiero Lambiase speelt al jaren een grote rol in de prestaties van Max Verstappen en hoewel het tweetal elkaar soms ook wel kan schieten, wil de Nederlander niet zonder zijn engineer. Helmut Marko onthult dat de engineer ook in Mexico weer een cruciale rol speelde.

In de Formule 1 speelt een race engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.

Getrouwd stel

Een goede en heldere communicatie tussen race engineer en coureur is dan ook van cruciaal belang wanneer je de best mogelijke resultaten wil bereiken. Er zijn ook enkele combinaties waarbij we het al regelmatig mis hebben zien gaan. Denk bijvoorbeeld aan Charles Leclerc en Lewis Hamilton bij Ferrari, waar we de twee coureurs toch met enige regelmaat in een rommelig gesprek van jewelste op de boardradio kunnen betrappen. Bij Verstappen op zijn radio lijkt het altijd echter te lopen als een Zwitsers horloge, ook al zijn de Nederlander en zijn engineer het niet altijd helemaal eens. De reeds vertrokken Christian Horner vergeleek het tweetal dan ook al eens met een 'getrouwd stel'.

Tactiek van Lambiase

In Mexico speelde Lambiase een belangrijke rol in de rit naar het podium van Verstappen met diverse motivatieberichten in de jacht op Charles Leclerc: "Er rijdt een man voor je, let’s go. Dit is waarom we racen", zo zei hij onder meer. Vervolgens onthult Marko in De Telegraaf, vlak nadat hij de woorden van Horner herhaalt, dat de briljante strategie uit de koker van Lambiase kwam: "Ze zijn soms als een oud echtpaar, maar GP verricht geweldig werk. Hij opteerde ook voor een 1-stopper en een lange stint op de zachtste band. Niet iedereen geloofde daarin, maar het werkte. Ook omdat Max ongelooflijk constant reed.”

