Lando Norris is de nieuwe klassementsleider binnen de Formule 1. De Engelsman domineerde in Mexico-Stad en ging met de volle buit naar huis en leidt daarom het klassement met één punt voorsprong op Oscar Piastri. Die lijkt momenteel juist uit vorm te zijn, in de cruciale fase van het kampioenschap. Wat is er met Piastri aan de hand en waarom lijkt de wereldtitel uit zijn vingers te glippen? In deze GPFans Special duiken we erin!

De slotfase van het seizoen is razendspannend als we naar de titelstrijd kijken. Na de Grand Prix van Mexico-Stad is Norris dus de nieuwe kampioenschapsleider met 357 punten. Piastri heeft er momenteel één minder en Max Verstappen kijkt vanaf P3 toe op een achterstand van 36 punten op Norris. Piastri stond lange tijd bovenaan en pakte vooral zijn voorsprong aan het begin van het seizoen. Na de zomerstop wist Piastri nog wel de race in Zandvoort te winnen, maar daarna stokte de motor. De vijf Grands Prix erna werden er 47 punten gescoord. Norris pakte in die vijf raceweekenden 82 punten en Verstappen, ter vergelijking, 116 punten.

Complottheorieën

Er gaan een aantal theorieën rond waarin er gesuggereerd wordt dat Lando Norris binnen McLaren het lievelingetje is en hoewel de Engelsman al sinds 2019 vaste coureur is van het team, zijn er tot op heden geen feiten die naar een voorkeurspositie wijzen. Ook in Mexico deed die theorie de ronde en dat had te maken met het grote verschil tussen Norris en Piastri. Norris pakte zaterdag de pole position en was bijna zes tienden sneller dan zijn teamgenoot. Als we die twee rondjes met elkaar vergelijken, dan laat de telemetrie zien dat Norris eigenlijk alle bochten van het Autódromo Hermanos Rodríguez beter aanvalt. Zo remt hij eerder, maar kan hij ook eerder op het gas. Op het lange rechte stuk behaalde Norris 351 kilometer per uur en Piastri zette daar 349 kilometer per uur tegenover, wat zeker niet wijst op mogelijke sabotage vanuit het team. Sterker nog, in sector twee zat Piastri even onder de tijd van zijn teamgenoot, die daarna dan wel weer sneller was.

Rijstijlen

De wagens zijn dus, tot zover de data laat zien, gelijk aan elkaar, maar de coureurs hanteren wel een hele andere rijstijl. Zo rijdt Norris wat agressiever, houdt hij van wat overstuur en kan hij op circuits waar weinig grip is, toch wel aardig uit de voeten. Norris hanteert een typische stijl waarbij hij hard en laat remt. Piastri rijdt iets soepeler en preciezer rond, maar is voornamelijk consistenter dan Norris en maakt doorgaans minder fouten en is lang niet zo agressief bij het ingaan van de bochten. Vroeg remmen en snel op het gas gaan, is wat de Australiër vaak doet.

Stella over 'tekortkomingen’ Piastri

McLaren-teambaas Andrea Stella verklaarde na het raceweekend in Mexico dat Piastri vooral moeite heeft om de wagen goed te besturen. Zo vraagt de MCL39 de laatste paar races om een specifieke rijstijl, die van nature iets meer bij de rijstijl van Norris past en de teambaas wijst dan vervolgens naar het gebrek aan grip in Mexico, wat ook weer in het voordeel van Norris is. Ook doet Stella het argument van mogelijke sabotage van de hand en legt hij uit dat de onderdelen tussen Norris en Piastri hetzelfde zijn, hoewel de coureurs per weekend de afweging maken welke onderdelen ze precies willen.

Verklaring Piastri

Piastri zelf, legt na afloop van de race in Mexico-Stad uit dat de wagen steeds verder van hem wegloopt. "Ik denk dat de afgelopen paar races verrassend zijn geweest wat betreft het tempo. Ik denk dat er... we hebben enig bewijs van waar het tempo zit en wat we moeten doen, maar ik moet de auto de laatste paar weekenden heel anders besturen. En dat is een beetje lastig om te bevatten als het daarvoor 18 races lang goed voor je heeft gewerkt. We hebben vandaag een paar dingen geprobeerd en we zullen bekijken of dat is wat we zochten", zo vertelt hij bij F1TV.

