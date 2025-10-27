VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
George Russell is niet blij met het feit dat er naast Lewis Hamilton niet meer coureurs een straf kregen voor het behouden van hun positie door buiten de baan te gaan. De Brit stelt dat Max Verstappen zijn plek bij de start terug had moeten geven en hij het slachtoffer was van het feit dat de FIA de viervoudig wereldkampioen vervolgens geen straf gaf.
