De zege van Lando Norris tijdens de F1 Grand Prix van Mexico-Stad was eigenlijk nooit een vraagteken afgelopen zondag, maar daarachter scoorde Max Verstappen belangrijke punten voor Red Bull Racing voor de stand bij de constructeurs. Toch was Ferrari de grote winnaar, zo bleek toen de FIA de stand openbaarde.

Door de eerste plaats van Norris en de vijfde plaats van Oscar Piastri scoorde McLaren 35 punten. Ferrari steeg naar P2 bij de constructeurs door 22 punten te scoren in Mexico, terwijl Mercedes veertien punten kon bijschrijven. Hierdoor staat Ferrari nu een puntje voor. Red Bull scoorde vijftien punten en weet nog wel aansluiting te vinden. Het is mede daardoor een gevecht tussen drie teams om P2 bij de constructeurs.

Haas en Sauber waren de enige andere teams die punten scoorden, waarbij Haas er zelfs veertien mocht noteren. Daardoor stijgt het team naar P8 en gaat het over Sauber, dat een punt kon bijschrijven dankzij Gabriel Bortoleto. Williams, Racing Bulls, Aston Martin en Alpine blijven met lege handen achter in Mexico. Ook om P6 bij de constructeurs is het spannend, met vier teams die kans maken.

Stand constructeurs na GP Mexico-Stad

# Team Punten 1 McLaren F1 Team 713 2 Ferrari 356 3 Mercedes 355 4 Red Bull Racing 346 5 Williams 111 6 Racing Bulls 72 7 Aston Martin 69 8 Haas 62 9 Sauber 60 10 Alpine 20

