De FIA baarde opzien met de virtual safety car die in de slotfase van de Grand Prix in Mexico werd gebruikt na een moment van Carlos Sainz. De VSC zorgde ervoor dat Max Verstappen P2 niet meer af kon pakken van Charles Leclerc. Naast de uitleg van de FIA zijn er nu ook beelden.

De FIA was na de race in Mexico met een verklaring gekomen voor de VSC. "Hij kwam tot stilstand in de uitloopzone aan de buitenkant van bocht 14. Daarmee stond hij op een kwetsbare plek. De auto begon vervolgens te roken en de wedstrijdleiding kreeg meldingen van brand, waardoor duidelijk werd dat er marshals nodig waren om de auto te bergen. Zoals gebruikelijk is wanneer marshals worden ingezet om een auto te bergen, werd de race geneutraliseerd. In dit geval werd de Virtual Safety Car (VSC) ingezet totdat de auto naar een veilige locatie achter de baanafzetting was verplaatst. De VSC werd weer beëindigd zodra de auto zich in een veilige positie bevond, waarna de race onder de groene vlag is vervolgd."

Artikel gaat verder onder video

F1 laat beelden zien van auto Sainz voor en na DNF

Op de beelden die F1 nu heeft gedeeld op haar socials is te zien dat Sainz spint, zijn auto met de achterkant de muur raakt, zijn wielophanging niet meer werkt en moet moeite vervolgens de auto vooruit rijdt om buiten de baan terecht te komen. Dit gebeurde allemaal zonder hulp van de marshals. Op de beelden wordt echter niet duidelijk dat de auto van Sainz rookt en de marshals nodig waren om de auto echt veilig van de baan te krijgen, wat uiteindelijk de reden was dat de VSC werd gebruikt.

Why the Virtual Safety Car was used on Lap 70 in Mexico... ⚠️⤵️



Carlos Sainz spun and stopped at Turn 14 and the car began smoking, meaning marshals would need to enter the track causing a VSC to be deployed 👇#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/WspBSb8Zyz — Formula 1 (@F1) October 27, 2025

Gerelateerd