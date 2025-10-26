Lando Norris heeft de Grand Prix van Mexico-Stad op zeer dominante wijze op zijn naam geschreven. Ruim twee kilometer boven zeeniveau schreef hij zijn zesde overwinning van het seizoen op zijn naam. Daarmee is de McLaren-coureur de nieuwe leider in het wereldkampioenschap.

Lando Norris was van begin tot eind dominant in Mexico-Stad. De Brit pakte op zaterdag met overmacht pole position en reed in de race op hoog tempo weg bij de rest van het veld. De McLaren-coureur kwam met een gat van ruim dertig seconden naar nummer twee Charles Leclerc als eerste over de streep. Teammaat Oscar Piastri moest tekenen voor de vijfde plaats, waarmee Norris de leiding in het wereldkampioenschap met één punt voorsprong heeft overgenomen. Max Verstappen werd derde en deed zo prima zaken in een weekend waarin de Red Bull voor geen meter ging.

Reactie Lando Norris

"Wat een race", vertelt Norris na afloop. "Ik kon gefocust blijven en vooruit blijven kijken. Het was een vrij simpele race voor mij, daar hoopte ik op. Een goede start en vanaf daar ging het soepel. Ik probeerde relaxed te blijven. Een goede start was het belangrijkst. Het is mijn eerste overwinning in Mexico, een groot bedankje naar alle fans. Ik neem het weekend voor weekend. Ik blijf me focussen en goed opletten. Ik ben erg blij."

