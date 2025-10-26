George Russell tekende onlangs zijn contractverlenging bij Mercedes en deelt in gesprek met The Telegraph de details van een speciale clausule die daarin is opgenomen. Daaruit blijkt dat de Mercedes-coureur zijn toekomst in eigen handen heeft.

Tijdens de zomer gingen er geruchten over een eventuele transfer van Max Verstappen naar Mercedes. Die geruchten drukte de Nederlander overigens tijdens het raceweekend in Hongarije de kop in, door te stellen dat hij in 2026 in ieder geval bij Red Bull rijdt. Over de periode daarna werd weinig gezegd, al verwachten sommigen alsnog een toekomstige overstap van de viervoudig wereldkampioen. Dat Mercedes-teambaas Toto Wolff gecharmeerd is van Verstappen, is geen geheim, en dat Russell lange tijd nog geen contractverlenging had getekend, werd met dat geflirt in verband gebracht.

Artikel gaat verder onder video

Russell wilde deal al in 2024 rondhebben

Halverwege oktober kwam uiteindelijk de bevestiging dat Russell had bijgetekend, en hij onthult dat die deal eigenlijk al vorig jaar had moeten plaatsvinden. “Alles gebeurt met een reden. Ik wilde het contract eigenlijk al in oktober 2024 ondertekenen, maar de deal die ik vandaag heb gekregen, is aanzienlijk beter dan wat ik destijds had gekregen als ik toen had getekend. Dus ja, soms moet je gewoon vertrouwen hebben in je eigen kunnen, en ik heb het gevoel dat ik alleen maar sterker word,” zo geeft hij aan.

Speciale clausule

Daarnaast bevestigt Russell dat er een speciale clausule in zijn nieuwe overeenkomst staat, waarmee hij zelf zijn toekomst in handen heeft. “Het is iets wat ik eigenlijk nog niet openbaar heb gezegd, maar de deal is als volgt: als ik goed presteer [volgend jaar], hebben we een specifieke clausule dat, als ik [een bepaald doel] bereik, mijn contract automatisch wordt verlengd tot 2027,” legt Russell uit. “Dus mijn stoeltje voor 2027 ligt in mijn eigen handen. Ik word hier niet aan het lijntje gehouden. We gaan niet opnieuw in dezelfde situatie belanden als zes maanden geleden. Als ik presteer en ik wil niet in details treden maar als ik presteer, dan blijf ik voor honderd procent,” aldus de Mercedes-coureur.

Gerelateerd