Russell onthult speciale clausule: 'Ik heb mijn toekomst in eigen handen'
Russell onthult speciale clausule: 'Ik heb mijn toekomst in eigen handen'
George Russell tekende onlangs zijn contractverlenging bij Mercedes en deelt in gesprek met The Telegraph de details van een speciale clausule die daarin is opgenomen. Daaruit blijkt dat de Mercedes-coureur zijn toekomst in eigen handen heeft.
Tijdens de zomer gingen er geruchten over een eventuele transfer van Max Verstappen naar Mercedes. Die geruchten drukte de Nederlander overigens tijdens het raceweekend in Hongarije de kop in, door te stellen dat hij in 2026 in ieder geval bij Red Bull rijdt. Over de periode daarna werd weinig gezegd, al verwachten sommigen alsnog een toekomstige overstap van de viervoudig wereldkampioen. Dat Mercedes-teambaas Toto Wolff gecharmeerd is van Verstappen, is geen geheim, en dat Russell lange tijd nog geen contractverlenging had getekend, werd met dat geflirt in verband gebracht.
Russell wilde deal al in 2024 rondhebben
Halverwege oktober kwam uiteindelijk de bevestiging dat Russell had bijgetekend, en hij onthult dat die deal eigenlijk al vorig jaar had moeten plaatsvinden. “Alles gebeurt met een reden. Ik wilde het contract eigenlijk al in oktober 2024 ondertekenen, maar de deal die ik vandaag heb gekregen, is aanzienlijk beter dan wat ik destijds had gekregen als ik toen had getekend. Dus ja, soms moet je gewoon vertrouwen hebben in je eigen kunnen, en ik heb het gevoel dat ik alleen maar sterker word,” zo geeft hij aan.
Speciale clausule
Daarnaast bevestigt Russell dat er een speciale clausule in zijn nieuwe overeenkomst staat, waarmee hij zelf zijn toekomst in handen heeft. “Het is iets wat ik eigenlijk nog niet openbaar heb gezegd, maar de deal is als volgt: als ik goed presteer [volgend jaar], hebben we een specifieke clausule dat, als ik [een bepaald doel] bereik, mijn contract automatisch wordt verlengd tot 2027,” legt Russell uit. “Dus mijn stoeltje voor 2027 ligt in mijn eigen handen. Ik word hier niet aan het lijntje gehouden. We gaan niet opnieuw in dezelfde situatie belanden als zes maanden geleden. Als ik presteer en ik wil niet in details treden maar als ik presteer, dan blijf ik voor honderd procent,” aldus de Mercedes-coureur.
Gerelateerd
Net binnen
Marko durfde als enige weddenschap aan voor podium Verstappen: 'Alleen ik was positief'
- 30 minuten geleden
- 1
Na gevecht in fanzone gingen Mexicaanse F1-fans ook op de vuist op tribunes tijdens race
- 56 minuten geleden
Verstappen kon crash nog net vermijden dankzij les van papa Jos: "Rallyen met hem geoefend"
- 1 uur geleden
Alonso valt in Mexico voor vijfde keer uit: remproblemen lijken de boosdoener
- 1 uur geleden
VIDEO | Russell stoort zich aan FIA en had straf Verstappen willen zien
- 2 uur geleden
- 7
Leclerc had boodschap voor stewards na 'overtreding' Verstappen: "Dat kan niet anders"
- 2 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Bearman dankzij uitstekende race in Mexico gekozen door fans
- Vandaag 09:24
Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
- 16 oktober
Nico Hülkenberg reageert op startcrash in Austin: 'Ik kon geen kant op'
- 19 oktober