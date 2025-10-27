Titelontknoping in Abu Dhabi: zo ben jij erbij met Corendon
Beslist Max Verstappen het in Abu Dhabi? Door de titelspanning worden er nu al massaal vluchten geboekt. Na Mexico-Stad is het alleen maar gekker geworden: Lando Norris won, Verstappen pakte knap het podium en verkleinde de achterstand met 4 punten. Norris is de nieuwe WK-leider, maar het gat is geslonken naar 36 punten.
Wil je de eindrace live zien, wacht dan niet te lang. Met Corendon regel je vlucht en hotel in één keer; jij hoeft alleen je koffer te pakken. De Grand Prix vindt plaats op 7 december om 14.00 uur. De kans is groot dat de ontknoping van het wereldkampioenschap op dit circuit wordt beslist. Is het Verstappen die tegen de verwachtingen in zijn vijfde wereldtitel pakt, of is het toch McLaren dat toeslaat met Oscar Piastri of Norris?
Perfect weekendje weg!
De race begint bij daglicht en eindigt in het donker. Dat geeft altijd iets extra’s. Rond het circuit is het gezellig druk met fanzones, muziek en eten. Lekker rondkijken overdag, de race kijken en dat met alle belangen op tafel: het kampioenschap van Verstappen. Dat klinkt als een ideaal weekendje weg. Nu de titelstrijd ongekend spannend is en vele Nederlandse F1-fans alvast vooruit boeken om er zeker van te zijn deze race mee te maken, is het handig om hier op tijd mee te zijn. Bekijk via deze link meer over deze te gekke aanbieding!
Wees er snel bij
De vraag is niet of het hard gaat, maar hoe snel het gaat. Door de kampioenskansen stijgt de vraag en raken pakketten sneller vol. Wil je erbij zijn als het beslist wordt? Boek dan nu je pakket via Corendon en verzeker jezelf van een plek bij de ontknoping door hier te klikken.
Directe link naar Corendon: Met Corendon naar de Formule 1 in Abu Dhabi
Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor. Voor jou verandert de prijs niet, maar je helpt ons wel om gratis Grand Prix-content voor jou te blijven maken.
