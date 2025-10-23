'Red Bull overweegt beslissing teamgenoot Verstappen uit te stellen'

Red Bull Racing overweegt de toekomst van Yuki Tsunoda toch nog even uit te stellen, zo meldt Last Word On Sports. De Japanner heeft de laatste tijd indruk gemaakt met zijn prestaties, waardoor het team twijfelt of ze de deadline voor het bepalen van hun line-up voor 2026 nog wel moeten halen. De Mexicaanse Grand Prix was oorspronkelijk de deadline, maar het team overweegt nu om deze beslissing uit te stellen.

