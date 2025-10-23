close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Laurent Mekies, Yuki Tsunoda, 2025, generic

VIDEO: 'Red Bull overweegt beslissing teamgenoot Verstappen uit te stellen' | GPFans News

VIDEO: 'Red Bull overweegt beslissing teamgenoot Verstappen uit te stellen' | GPFans News

Brian Van Hinthum

Red Bull Racing overweegt de toekomst van Yuki Tsunoda toch nog even uit te stellen, zo meldt Last Word On Sports. De Japanner heeft de laatste tijd indruk gemaakt met zijn prestaties, waardoor het team twijfelt of ze de deadline voor het bepalen van hun line-up voor 2026 nog wel moeten halen. De Mexicaanse Grand Prix was oorspronkelijk de deadline, maar het team overweegt nu om deze beslissing uit te stellen.

Gerelateerd

Red Bull Racing

Net binnen

Montoya:
Titelstrijd

Montoya: "Verstappen maakt geen fouten, maar is niet de titelfavoriet"

  • 17 minuten geleden
Mekies geniet:
Laurent Mekies

Mekies geniet: "Het is alsof we Verstappen geschiedenis zien schrijven"

  • 1 uur geleden
VIDEO: 'Red Bull overweegt beslissing teamgenoot Verstappen uit te stellen' | GPFans News
VIDEO

VIDEO: 'Red Bull overweegt beslissing teamgenoot Verstappen uit te stellen' | GPFans News

  • 1 uur geleden
'FIA gehackt: gevoelige gegevens Verstappen op tafel'
FIA

'FIA gehackt: gevoelige gegevens Verstappen op tafel'

  • 2 uur geleden
  • 5
 Persconferenties Mexico-Stad: Piastri wél aanwezig, Verstappen verschijnt niet in de zaal
Persconferenties

Persconferenties Mexico-Stad: Piastri wél aanwezig, Verstappen verschijnt niet in de zaal

  • 3 uur geleden
'Red Bull overweegt beslissing teamgenoot Verstappen uit te stellen'
Red Bull Racing

'Red Bull overweegt beslissing teamgenoot Verstappen uit te stellen'

  • 3 uur geleden
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS:
100.000+ views

Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"

  • 19 oktober
 'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
100.000+ views

'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'

  • 10 oktober
 Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen:
75.000+ views

Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"

  • 19 oktober
 Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
75.000+ views

Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari

  • 6 oktober
 F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris
75.000+ views

F1 Driver Of The Day 2025: Leclerc wint verkiezing na titanenstrijd met Norris

  • 20 oktober
 Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?
75.000+ views

Is Verstappen wel of niet afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten?

  • 16 oktober

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x