Het circuit van Zandvoort werd maandag opgeschrikt door een flinke crash. Tijdens een testdag van het MoneyGram Haas F1 Team, met de Japanse Ryo Hirakawa achter het stuur, ging het mis en eindigde de sessie met een harde klapper.

Het was een dag vol regenbuien, maar desondanks wist het team waardevolle data te verzamelen. De Japanse rijder mocht in de regen meerdere sessies verrijden in de F1-bolide. Het doel van de testdag was om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over hoe de wagen presteert onder verschillende omstandigheden.

Crash tijdens testdag Haas F1

De testdag kreeg echter een dramatisch einde vlak voor bocht 9. De coureur verloor de controle over zijn bolide en kwam met een flinke klap tegen de vangrail tot stilstand. De klap was hard en de wagen liep flinke schade op. De Japanse coureur zelf bleef gelukkig ongedeerd, maar de testdag was daarmee ten einde. Zoey Kooring deelde beelden van de crash op YouTube.

