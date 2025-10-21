Weerbericht voor GP Mexico-Stad: volop zon, maar waarschijnlijk geen hitteplan
De Grand Prix van de Verenigde Staten zit er nog maar net op of het F1-circus strijkt alweer bijna neer in Mexico-Stad. Daar zal op het Autódromo Hermanos Rodríguez de twintigste ronde van het seizoen plaatsvinden. GPFans blikt alvast vooruit met het weerbericht.
Het circuit dat vernoemd is naar de gebroeders Pedro en Ricardo Rodríguez ligt middenin de hoofdstad van het Latijns-Amerikaanse land. De Mexicaanse Grand Prix (sinds 2021 officieel de Grand Prix van Mexico-Stad) wordt aankomend weekend voor de 26e keer uit gehouden. De wedstrijd was na 1992 van de kalender verdwenen, voordat het in 2015 terugkeerde, mede dankzij de populariteit van Sergio Pérez. Max Verstappen heeft sindsdien vijf van de negen races in Mexico gewonnen. Red Bull Racing is dankzij die vijf zeges de succesvolste constructeur op het Autódromo Hermanos Rodríguez, één overwinning meer dan Lotus.
Nauwelijks dreiging van regen
Het heeft nog nooit geregend tijdens een Grand Prix in Mexico en ook aankomend weekend wordt er vooral zon verwacht. Het zal zo'n 25°C worden, en dus is het niet warm genoeg voor de FIA om het hitteplan in werking te laten treden, zoals in Singapore en Texas wel het geval was. De neerslagkans is minimaal met 11% op de vrijdag voor de vrije trainingen, 15% op de zaterdag voor de kwalificatie en 10% op de zondag voor de race.
