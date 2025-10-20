Het tijdschema van de Grand Prix van Mexico-Stad
Na het spektakel in Austin maakt de Formule 1 zich dit weekend op voor de Grand Prix van Mexico-Stad. Het Autódromo Hermanos Rodríguez vormt dit weekend het strijdtoneel, waar Max Verstappen zijn jacht op het McLaren-duo vervolgt.
Het raceweekend in Austin verliep dramatisch voor klassementsleider Oscar Piastri. De Australiër viel in de eerste ronde van de sprintrace uit, samen met teamgenoot Lando Norris, en kwam tijdens de hoofdrace als vijfde over de finish. Verstappen heeft nog vijf Grand Prix-weekenden om zijn achterstand van veertig punten op de klassementsleider goed te maken.
Autódromo Hermanos Rodríguez
De strijd om de wereldtitel krijgt dit weekend een vervolg op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Het circuit is 4,3 kilometer lang en zondag worden er 71 ronden verreden. De eerste Grand Prix van Mexico werd in 1963 verreden, maar verdween na 1970 van de kalender. Tussen 1986 en 1992 keerde de race terug, en sinds 2015 is de Grand Prix van Mexico-Stad weer een vaste waarde op de Formule 1-kalender.
Tijdschema Grand Prix van Mexico-Stad
Aankomende vrijdag, 24 oktober, wordt het raceweekend in Mexico-Stad geopend met de eerste vrije training om 20.30 uur Nederlandse tijd. De tweede vrije training volgt om 00.00 uur, officieel in de nacht naar zaterdag. Later op zaterdag, om 19.30 uur, krijgen de coureurs nog één uur training voordat om 23.00 uur de kwalificatie begint. Die kwalificatie bepaalt de startvolgorde voor de Grand Prix van Mexico-Stad, die op zondag 26 oktober om 21.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.
Overzicht tijden
Vrijdag 24 oktober
Eerste vrije training: 20:30 uur
Zaterdag 25 oktober
Tweede vrije training: 00:00 uur
Derde vrije training: 19:30 uur
Kwalificatie: 23:00 uur
Zondag 26 oktober
Grand Prix van Mexico-Stad: 21:00 uur
