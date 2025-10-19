Max Verstappen heeft in Austin uitstekende zaken gedaan met het oog op de wereldtitel. De Red Bull-coureur wist dit weekend zowel de Sprint als de Grand Prix te winnen, terwijl beide McLaren's punten lieten liggen. Een mokerslag - zeker voor Oscar Piastri, die vandaag als vijfde finishte. Lando Norris finishte deze zondag wel nog als tweede, nadat hij een intensief gevecht in de slotfase won van Charles Leclerc.

Verstappen begon wederom sterk in Austin. Hij vertrok vanaf pole en wist al vrij snel een gaatje te slaan richting Leclerc, die op zijn beurt bij de start aan Norris voorbij was gegaan. Piastri won op zijn beurt een plek ten opzichte van Russell, maar de Brit gaf zich niet gewonnen en zocht gelijk weer de aansluiting. Er ontstond al snel een intens gevecht bij de kopgroep, met uitzondering van Verstappen, die weg wist te rijden bij de rest van het veld. Norris zat vast in de sandwich tussen Leclerc en Hamilton en moest zowel voor- als achteruit kijken. Bij Antonelli en Sainz ging het na enkele ronden mis. Laatstgenoemde probeerde een inhaalactie in te zetten in bocht 15, maar klapte achterop de achterkant van de Mercedes. Het was direct einde verhaal voor Sainz. Het resulteerde in een virtual safety car. Antonelli kon wel door.

Leclerc verdedigt uitstekend ten opzichte van jagende Norris

Vervolgens ontstond er even een paar ronden rust op de baan, totdat Norris de aansluiting wist te vinden bij Leclerc, die door zijn zachte banden heen begon te zakken. Norris stond op de mediums en had zodoende meer grip. Leclerc wist echter bijzonder lang stand te houden, door uitstekend verdedigend werk. Pas na rondenlang vechten, slaagde Norris erin Leclerc te passeren. Op dat moment bedroeg de achterstand op Verstappen al ruim tien seconden. Leclerc dook vrijwel direct na het gevecht met Norris naar binnen voor nieuwe banden. Hamilton nam zodoende zijn derde stek over.

Teams nemen risico en kiezen voor stint op de softs

Doordat de zachte band verassend goed presteerde, besloten verschillende teams hun strategie aan te passen. Zij wilden dat hun coureurs zo lang mogelijk doorreden op de medium band, zodat ze de race konden uitrijden op de softs. Deze strategie kreeg ook Verstappen voorgeschoteld op de boordradio. Wat betreft de pitstops, verliep deze niet vlekkeloos voor Norris, die tijd verloor en achter Leclerc weer terug de baan opkwam. De stop van Verstappen verliep een stuk soepeler en hij behield dan ook ruimschoots de leiding.

Norris verschalkt Leclerc in slotfase

Norris wist naarmate de race vorderde op z'n zachte band wel weer de aansluiting te vinden bij Leclerc, met als inzet de tweede plaats. Het resulteerde wederom in een heftig gevecht, ditmaal in de slotfase van de wedstrijd. Enkele ronden voor het einde slaagde Norris erin de Ferrari voorbij te steken. Een belangrijke move, want Norris moest vandaag zoveel mogelijk punten verzamelen. Enerzijds ten opzichte van Verstappen en anderzijds om in te lopen op teamgenoot Piastri, die troosteloos rondreed op de vijfde stek.

Verstappen wint en deelt nieuwe tik uit aan McLaren

Verstappen kwam uiteindelijk als winnaar over de streep en deelde zodoende dit weekend een mokerslag uit aan McLaren. De Nederlander won zowel de Sprint als de hoofdrace en zag met name Piastri veel punten verspelen. De titeldroom mag zodoende langzaam weer nieuwe leven ingeblazen worden. Norris finishte als tweede, gevolgd door Leclerc, Hamilton, Piastri, Russell, Tsunoda, Hülkenberg, Bearman en Alonso.

