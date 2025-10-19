close global

Verstappen pakt pole position met overmacht: "De auto was ontzettend sterk"

Brian Van Hinthum
Max Verstappen heeft zaterdagavond laat wéér een stap gezet in het jagen op zijn vijfde wereldtitel op een rij. De Red Bull-coureur wist met overmacht de kwalificatie te domineren en start de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf pole position op zondag. Na afloop is hij natuurlijk meer dan tevreden.

Het belooft een weekend om van te dromen worden voor Verstappen. Voorlopig is de viervoudig wereldkampioen uiterst sterk in Austin en presteert ook de Red Bull heerlijk voor de Nederlander. Zo was hij al de snelste man in de sprintkwalificatie, won hij met eenvoud de sprintrace van eerder vandaag én liet hij ook in de kwalificatie zien dat hij de man in vorm is. Hij pakte - zelfs zonder tweede run - de pole position met overmacht.

Tweede run niet nodig

Na afloop blikt Verstappen terug op zijn sessie: "De auto was ontzettend sterk. Soms is het best lastig om hier een goed rondje aan elkaar te knopen. Het is hier warm en het waait hard. De eerste run in Q3 was goed. Het lukte me om een beetje te verbeteren ten opzichte van Q2. Helaas kon ik mijn tweede run niet doen. Het was een beetje rommelig met de out-laps. Gelukkig had ik het niet nodig. Opnieuw een heel sterk resultaat voor ons." Hij legt nog even het verschil uit tussen vrijdag en zaterdag: "Het is lastig met de wind. Vandaag was dat veel erger dan gisteren. Dan verlies je downforce. De auto beweegt dan veel. De kunt er dan niet zo voor gaan in sector één als normaal."

