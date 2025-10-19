Verstappen pakt pole position met overmacht: "De auto was ontzettend sterk"
Verstappen pakt pole position met overmacht: "De auto was ontzettend sterk"
Max Verstappen heeft zaterdagavond laat wéér een stap gezet in het jagen op zijn vijfde wereldtitel op een rij. De Red Bull-coureur wist met overmacht de kwalificatie te domineren en start de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf pole position op zondag. Na afloop is hij natuurlijk meer dan tevreden.
Het belooft een weekend om van te dromen worden voor Verstappen. Voorlopig is de viervoudig wereldkampioen uiterst sterk in Austin en presteert ook de Red Bull heerlijk voor de Nederlander. Zo was hij al de snelste man in de sprintkwalificatie, won hij met eenvoud de sprintrace van eerder vandaag én liet hij ook in de kwalificatie zien dat hij de man in vorm is. Hij pakte - zelfs zonder tweede run - de pole position met overmacht.
Tweede run niet nodig
Na afloop blikt Verstappen terug op zijn sessie: "De auto was ontzettend sterk. Soms is het best lastig om hier een goed rondje aan elkaar te knopen. Het is hier warm en het waait hard. De eerste run in Q3 was goed. Het lukte me om een beetje te verbeteren ten opzichte van Q2. Helaas kon ik mijn tweede run niet doen. Het was een beetje rommelig met de out-laps. Gelukkig had ik het niet nodig. Opnieuw een heel sterk resultaat voor ons." Hij legt nog even het verschil uit tussen vrijdag en zaterdag: "Het is lastig met de wind. Vandaag was dat veel erger dan gisteren. Dan verlies je downforce. De auto beweegt dan veel. De kunt er dan niet zo voor gaan in sector één als normaal."
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen domineert kwalificatie in Verenigde Staten, McLaren kan niet bijblijven
- 2 uur geleden
- 7
Verstappen wint Sprint en pakt pole position, McLaren kent dubbele DNF | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Het internet reageert op pole position Verstappen: "Hij pakt de wereldtitel"
- 1 uur geleden
- 3
Norris deelt eerste startrij met Verstappen: "Ik wil vooral niet geraakt worden"
- 1 uur geleden
- 2
Verstappen pakt pole position met overmacht: "De auto was ontzettend sterk"
- 1 uur geleden
LIVE (gesloten) | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: Tsunoda vindt Waterloo in Q2
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
- 9 oktober