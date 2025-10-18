LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?
De Grand Prix van de Verenigde Staten staat morgen op het programma en op zaterdagavond wordt vanaf 23:00 uur de startopstelling bepaald. Max Verstappen pakte de sprintpole én de sprintrace en hoopt zodoende de goede lijn door te trekken en de jacht op de McLarens nóg verder op te voeren. Mis niks van de ontwikkelingen in ons liveblog.
Gerelateerd
Net binnen
Liveblog
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?
- 28 minuten geleden
Andrea Stella
Stella wijst Hülkenberg aan als boosdoener: 'Verrassend van coureur met zoveel ervaring'
- 35 minuten geleden
- 9
McLaren
Marko over McLaren-crash: "Jammer voor hen, maar goed voor ons!"
- 44 minuten geleden
F1 WK-stand
Vijfde titel Verstappen dichterbij na Sprint: dit is nu de stand in het WK
- 1 uur geleden
- 1
Sprint
Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen
- 1 uur geleden
Oliver Bearman
Bearman ontspringt de dans: geen strafpunten en raceban uitgedeeld na sprint
- 1 uur geleden
Veel gelezen
100.000+ views
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
100.000+ views
'F1-teams worstelen met remmen voor volgend seizoen'
- 10 oktober
75.000+ views
Stand constructeurs: McLaren kampioen, Mercedes slaat gat naar Red Bull en Ferrari
- 6 oktober
75.000+ views
F1 Driver Of The Day 2025: Alonso pakt verrassende winst
- 6 oktober
50.000+ views
Nürburgring-coureur slaat terug na kritiek op licentieproces Verstappen: "Mijn hemel..."
- 1 oktober
50.000+ views
Schoonzus en schoonmoeder Max Verstappen betrokken bij auto-ongeluk
- 9 oktober