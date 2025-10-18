LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?

De Grand Prix van de Verenigde Staten staat morgen op het programma en op zaterdagavond wordt vanaf 23:00 uur de startopstelling bepaald. Max Verstappen pakte de sprintpole én de sprintrace en hoopt zodoende de goede lijn door te trekken en de jacht op de McLarens nóg verder op te voeren. Mis niks van de ontwikkelingen in ons liveblog.

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd