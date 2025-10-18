close global

Start, Sprint, Austin, Generic, 2025, USGP

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?

Brian Van Hinthum
Start, Sprint, Austin, Generic, 2025, USGP

De Grand Prix van de Verenigde Staten staat morgen op het programma en op zaterdagavond wordt vanaf 23:00 uur de startopstelling bepaald. Max Verstappen pakte de sprintpole én de sprintrace en hoopt zodoende de goede lijn door te trekken en de jacht op de McLarens nóg verder op te voeren. Mis niks van de ontwikkelingen in ons liveblog.

Verenigde Staten
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Verenigde Staten met TOTO

Net binnen

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?
Liveblog

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van de Verenigde Staten: tweede pole voor Verstappen?

  • 28 minuten geleden
Stella wijst Hülkenberg aan als boosdoener: 'Verrassend van coureur met zoveel ervaring'
Andrea Stella

Stella wijst Hülkenberg aan als boosdoener: 'Verrassend van coureur met zoveel ervaring'

  • 35 minuten geleden
  • 9
 Marko over McLaren-crash:
McLaren

Marko over McLaren-crash: "Jammer voor hen, maar goed voor ons!"

  • 44 minuten geleden
Vijfde titel Verstappen dichterbij na Sprint: dit is nu de stand in het WK
F1 WK-stand

Vijfde titel Verstappen dichterbij na Sprint: dit is nu de stand in het WK

  • 1 uur geleden
  • 1
 Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen
Sprint

Norris ziet tijdens interview divebomb van Russell op Verstappen

  • 1 uur geleden
Bearman ontspringt de dans: geen strafpunten en raceban uitgedeeld na sprint
Oliver Bearman

Bearman ontspringt de dans: geen strafpunten en raceban uitgedeeld na sprint

  • 1 uur geleden
