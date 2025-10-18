close global

Russell pakt P2 in sprintrace: "Ik wist dat ik niet heel veel kansen zou krijgen bij Max"

Brian Van Hinthum
George Russell zag zaterdag tijdens de sprintrace alles goed vallen en stond uiteindelijk ineens met een onverwachte P2 op het Circuit of The Americas. De Britse coureur is blij met het resultaat, maar baalt ervan dat hij zijn kans bij Max Verstappen niet wist te pakken.

Op zaterdag was het tijd voor de sprintrace in Austin, waarbij Verstappen als polesitter van start ging. Bij de start ging het flink mis: de McLarens waren het haasje na een tik van Nico Hülkenberg en beide coureurs vonden al na één bocht hun Waterloo. Een grote deceptie voor de papayagekleurde bolides, maar koren op de molen bij mannen als Verstappen en ook Russell. De Britse rijder had eigenlijk geen uitzicht op een podium, maar kwam heerlijk als nummer twee uit de eerste ronde.

Weinig kansen

Uiteindelijk wist hij die plek vast te houden. Russell probeerde nog even te kijken bij Verstappen of hij erlangs kon, maar dat mislukte: "Ik wist dat ik niet heel veel kansen zou krijgen bij Max. Ik rook er eentje, maar lag waarschijnlijk te ver achter. Ik ben blij dat we het konden proberen. P2 is een stuk beter dan we verwacht hadden. Het zijn prima punten." Hij blikt nog even terug op de tumultueuze start: "Ik zat aan de buitenkant en ging er volledig voor. Ik heb het alleen vanuit mijn perspectief gezien, maar het leek erop dat drie auto's door een plek voor één auto wilden gaan."

