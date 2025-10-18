Het scenario dat al maanden werd geschetst, is zojuist werkelijkheid geworden: de twee McLarens zijn samen van de baan gegaan in Austin tijdens de sprintrace.

Na de botsing tussen Lando Norris en Oscar Piastri in Singapore keek iedereen reikhalzend uit naar de race in Austin. Dat had natuurlijk alles te maken met de interne regels binnen McLaren, waarbij het team al meerdere keren heeft moeten ingrijpen. In Austin werd bovendien bekend dat er sportieve gevolgen voor Norris zouden volgen, al is nog niet duidelijk wat die precies inhouden.

McLarens schakelen elkaar uit

Norris en Piastri vechten met elkaar om de wereldtitel, met Max Verstappen als grote outsider. Het duo raakte echter elkaar, omdat Norris zijn tweede plek wilde heroveren nadat de startlichten waren gedoofd. Nico Hülkenberg reed aan de binnenkant van bocht één, en de Duitser kon moeilijk in het niets verdwijnen. Het McLaren-duo tikte daardoor elkaar van de baan.

LAP 2/19



Lando Norris and Oscar Piastri have both parked up at the side of the track, retiring from the Sprint 😢#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/QNOJSmqkFe — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

LAP 1/19



What a DRAMATIC start to this Sprint, with a first corner collision between the top-two in the championship! 😱#F1Sprint #USGP pic.twitter.com/eVRnFjzFuZ — Formula 1 (@F1) October 18, 2025

