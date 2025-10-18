Nico Hülkenberg werd uitstekend vierde in de sprintkwalificatie tijdens de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. De Kick Sauber-coureur dacht dat het resultaat van de vrije training te mooi was om waar te zijn, maar de snelheid zit er toch echt goed in. Ondertussen hoopt Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko dat hij Max Verstappen kan helpen.

Kick Sauber heeft flinke stappen gemaakt tijdens het seizoen van 2025 en dat terwijl het Audi-tijdperk nog moet beginnen. Hülkenberg behaalde zelfs zijn allereerste podium, toen hij als derde over de streep kwam in de regenachtige wedstrijd op Silverstone. Hij hoopt op het Circuit of the Americas opnieuw op het podium te eindigen, al is het dan maar in een Sprint. Hij werd verrassend tweede in de enige trainingssessie, voordat hij vierde werd in de sprintkwalificatie op een tiende achterstand van Oscar Piastri. Verstappen pakte de pole en zal de voorste startrij delen met Lando Norris. "Helaas was hij niet nog een tiende sneller, dan had hij voor de McLarens gestaan", reageerde Marko op het resultaat van Hülkenberg. "Maar wel een verrassing, zo uit het niets. Misschien bij de start [dat er kansen liggen], of in de eerste bocht. Daar is veel mogelijk", grijnsde de Oostenrijker, hopend op hulp van Hülkenberg voor Verstappen.

Toch niet te mooi om waar te zijn

"Je kunt je wel voorstellen dat ik blij ben", vertelde Hülkenberg bij F1 TV. "Het zag er natuurlijk tijdens VT1 al goed uit, maar het leek een beetje te mooi om waar te zijn. We wisten niet zeker of het resultaat wel representatief was en wat andere mensen qua programma reden, maar gelukkig konden we de pace voortzetten."

De Nederlandssprekende Duitser verwacht een uitdagende wedstrijd later deze zaterdag. "Het gaat lastig worden, ook al is het een verkorte race. Zelfs in de Sprint zijn er een boel hele snelle auto's die het normaal gesproken wat beter voor elkaar hebben met betrekking tot de bandenslijtage. Uiteraard gaan we vechten en kijken waar we eindigen, en hopelijk loont het."

