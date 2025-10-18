Max Verstappen start vandaag vanaf pole tijdens de Sprint in Austin. De Red Bull-coureur wist Lando Norris nipt te verslaan tijdens de kwalificatie, maar verwacht dat hij morgen wederom met het mes tussen de tanden moet rijden. "Maar dat is exact wat we allemaal willen zien, nietwaar?", zo pept hij het publiek vast op.

Verstappen zat er eigenlijk de hele sprintkwalificatie goed bij, maar in de beslissende fase sloeg hij dan ook daadwerkelijk toe. De Nederlander greep pole met een tijd die slechts een fractie sneller was dan die van Norris. Het geeft Verstappen een goede uitgangspositie voor de Sprint, waar zijn doel gaat zijn om wederom punten weg te snoepen bij McLaren. Na afloop van de kwalificatie was hij dan ook bijzonder tevreden. "Het was een goede kwalificatie, ik denk dat het vrij close was, ik probeerde alles aan elkaar te rijgen. Het is niet eenvoudig, want aan het einde rijd je op de softband en je hebt eigenlijk nauwelijks referentie [uit de data, red.]. Maar het pakte goed uit", zo sprak hij bij het gridinterview.

Verstappen verwacht "zwaar gevecht" met McLaren tijdens Sprint

Maar op pole staan, is geen garantie voor de winst. Zo weet ook Verstappen, die een zwaar gevecht verwacht met de McLaren's van Norris en Piastri achter hem. "Ik verwacht wel een zwaar gevecht morgen in de Sprint, maar dat is exact wat we allemaal willen zien, nietwaar? Dus ja, ik kijk uit naar morgen en ik ben blij met vandaag", zo sprak hij. De condities waren wel lastig vandaag, erkent Verstappen. "Zoals je kunt voelen; de wind komt en gaat. Het is er onstuimig en de baan is ook hobbelig, dus de auto kan makkelijk uitstappen. Dus ja, in de kwalificatie moet je soms her en der wat marge houden, maar voor ons is het wederom een heel goede dag geweest."

Hoe gaat Verstappen Sprint winnen in Austin?

Hoe hij denkt McLaren te verslaan tijdens de Sprint? "Ik ga proberen een goede start te hebben. Daarna hoop ik een goede pace voor het verdere verloop van de race te hebben, maar we gaan het morgen wel zien", zo besluit Verstappen.

