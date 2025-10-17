Vader Kimi Antonelli rijdt politieagent aan in Imola en wordt vrijgesproken
Marco Antonelli, de vader van Formule 1-coureur Andrea Kimi Antonelli, zou afgelopen Grand Prix van Emilia-Romagna betrokken zijn bij een merkwaardig verkeersincident buiten het Autodromo di Imola. Hij negeerde instructies van de politieagent van dienst, reed door en reed de agent daarbij ook aan. Inmiddels is hij - opmerkelijk genoeg - vrijgesproken.
Dat weet Bologna Today te melden. Op 17 mei raakte hij in de problemen toen hij, met zijn auto in de poging het paddockgebied te bereiken, in botsing kwam met een verkeersagent die de weg had afgesloten. Ondanks de aanwijzingen van de agent ontstond er een korte discussie, waarna Antonelli een bocht naar links maakte en daarbij de agent aan zijn been raakte, met als gevolg dat de agent mank door zijn knie zakte en collega's de auto stopten en de hulpdiensten inschakelden.
Rechtszaak geseponeerd
De gewonde agent werd naar het ziekenhuis gebracht en kreeg de diagnose een ernstige knieblessure, waarvoor een herstelperiode van zestig dagen werd vastgesteld. Ondanks een onderzoek - gestart door de aanklager van Bologna - besloot de onderzoeksrechter de zaak te seponeren, omdat er geen sprake was van verzet tegen een ambtenaar en de beschuldiging van onopzettelijke verwondingen werd afgesloten wegens het ontbreken van een aanklacht van het slachtoffer.
Excuses en schadeclaim
In de nasleep van het incident bood de vader van de Mercedes-coureur zijn excuses aan aan de betrokken agent en erkende hij zijn verantwoordelijkheid. Onder bemiddeling van burgemeester Marco Panieri van Imola werd de agent in contact gebracht met Antonelli, wat leidde tot een formele schadeclaim bij de verzekeringsmaatschappij. "Op 21 mei, na het ongeluk, kwam [de agent] naar mijn kantoor, vergezeld door twee plaatsvervangende commandanten. Ik bracht hem in contact met Antonelli's vader, zodat zij de situatie konden ophelderen. Later hoorde ik dat via dat contact de claim bij de verzekeringsmaatschappij was ingediend", zo zei de burgemeester. De bijzondere beelden van het incident zijn hier te bekijken.
