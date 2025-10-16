Red Bull- en F1-specialist Juan Pablo Montoya heeft een interessante kijk op de indrukwekkende performance van het team uit Milton Keynes, ondanks dat er niet veel upgrades zijn doorgevoerd aan de auto. In een recent artikel legt hij uit hoe de ingenieurs van de Oostenrijkse renstal de auto weer tot leven hebben weten te brengen met een andere mindset, waardoor de Nederlander Max Verstappen weer in topvorm verkeert.

De Limburger heeft sinds de zomerstop namelijk een indrukwekkende reeks neergezet, met twee overwinningen en twee tweede plaatsen. Montoya erkent dat er niet veel upgrades zijn doorgevoerd aan de RB21, maar dat het team toch indrukwekkende resultaten weet te boeken. De sleutel tot succes ligt volgens de Colombiaan in de precisie en focus waarmee de ingenieurs de auto maximaliseren: "Red Bull heeft snelheid gevonden omdat de ingenieurs hun huidige auto maximaliseren. Ik weet dat ze enkele verbeteringen aan de auto hebben gehad", terwijl ze zich voorbereiden op nieuwe regels en dus minder updates kunnen doorvoeren. De recente vorm van de Red Bull-coureur boezemt veel vertrouwen in voor de rest van het seizoen, aldus technisch directeur Pierre Waché.

Het gevoel van de coureur

Een ander belangrijk punt dat de Colombiaan maakt, is het gevoel van de coureur. Als een coureur zich op zijn gemak voelt in de auto, kan dit een wereld van verschil maken, zo legt hij uit. Dit sluit aan bij de recente vorm van de Limburger. Ondanks dat hij af en toe wat frustraties uitspreekt, blijft hij erg competitief, zelfs als hij klaagt dat de auto qua snelheid niet kan volgen ten opzichte van bijvoorbeeld McLaren. Verstappen heeft zijn achterstand op WK-leider Oscar Piastri inmiddels teruggebracht tot 63 punten, wat zijn hernieuwde vastberadenheid onderstreept.

Emotionele uitspraken

Montoya merkt daarnaast op dat Verstappens uitspraken over de auto soms meer emotioneel dan feitelijk zijn: "Hij klaagde in Singapore dat de auto verschrikkelijk was, maar dat kwam omdat de McLarens sneller waren." De auto van Red Bull presteert de afgelopen tijd, met name op high downforce-circuits, echter erg goed.

Een volwassen benadering

De huidige positie van Red Bull laat volgens Montoya zien dat het team volwassen is geworden in hun benadering van engineering, nu er geen grote veranderingen in de regelgeving zijn. Het team is gestopt met het najagen van elke kleine winst en focust zich nu op het perfectioneren van wat ze al hebben. Terwijl de Red Bull-coureur zich voorbereidt op de race in Austin, is de boodschap van Montoya helder: zelfs als Verstappen gefrustreerd klinkt, blijft hij altijd dicht bij de limiet en de overwinning. Een overwinning in Austin zou de titelstrijd weer volledig op zijn kop zetten, zeker nu de RB21 duidelijk beter is gaan functioneren dan in het begin van dit seizoen.

