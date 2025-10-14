Kimi Antonelli heeft na een reeks teleurstellende resultaten zijn vorm te pakken herpakt, dankzij een motiverend gesprek met zijn race-ingenieur, Peter Bonnington. Dat vertelt de jonge Italiaan zelf.

Kimi Antonelli kende een veelbelovende start van zijn Formule 1-carrière, met punten in vijf van zijn eerste zes races en een podiumplaats in de Grand Prix van Canada. De Italiaanse rookie wist het hierna echter slechts drie races vol te houden, waarna de zorgen over zijn zitje bij Mercedes voor het seizoen van 2026 de kop op begonnen te steken. Ondanks die zorgen heeft teambaas Toto Wolff inmiddels laten weten dat zowel de jonge Italiaan als George Russell in 2026 voor zijn team zullen rijden. Contracten zijn er echter nog niet getekend.

Wake-up call

Na de race in Monza werd het echter tijd voor een cruciale meeting op het hoofdkantoor van Mercedes in Brackley. Antonelli kreeg daar een "kick in the butt" van Bonnington en andere ingenieurs, en dat was precies de wake-up call die hij nodig had, aldus de Italiaan zelf. Het bleek een schot in de roos, want Antonelli wist zijn resultaten weer op te krikken met een vierde plaats in de Grand Prix van Azerbeidzjan en een vijfde stek in Singapore. In Singapore was hij echter niet helemaal tevreden, omdat hij geloofde dat er meer in had gezeten, ondanks zijn goede tempo en een indrukwekkende inhaalactie op Charles Leclerc.

Jacht op eerste Grand Prix-zege

De resultaten van de jongste coureur op de grid hebben niet alleen zijn eigen zelfvertrouwen een boost gegeven, maar ook de opmars van Mercedes naar de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Antonelli is vastbesloten om zijn debuutjaar in de Formule 1 op een hoogtepunt af te sluiten met zijn eerste Grand Prix-overwinning. Mercedes heeft na de overwinning van Russell in Singapore een voorsprong van 26 WK-punten op rivaal Ferrari.

