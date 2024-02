Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen richting het team van Ferrari, wat betekent dat hij een hoop bekende gezichten waar hij al jaren mee samenwerkt achter zich gaat laten. Eén van hen is Peter Bonnington - ook wel Bono genoemd - de race engineer van de Brit. Toto Wolff sluit niet uit dat ook hij de overstap naar Italië maakt.

Op donderdagochtend verschenen er berichten over een mogelijk vertrek van Hamilton bij de Zilverpijlen en deze leken met de minuut serieuzer te worden. De hele donderdag wachtte de Formule 1-wereld vervolgens in spanning af wat er te gebeurden stond. Nadat men in Brackley op de Mercedes-fabriek al het personeel bij elkaar had geroepen, werd er daar verteld dat Hamilton het team na dit seizoen zou gaan verlaten. In de avond kwam daar vervolgens de officiële mededeling: Hamilton vertrekt na 2024 bij Mercedes voor een avontuur bij Ferrari.

Artikel gaat verder onder video

1 april

Daarmee komt er natuurlijk en eind aan een lang tijdperk. De zevenvoudig wereldkampioen is al sinds 2014 actief voor het team uit Brackley, waar hij maar liefst zes wereldkampioenschappen binnen wist te halen. Dat deed hij al die jaren met Bono aan zijn zijde, de vertrouwde stem die we in zijn gloriejaren met enige regelmaat op de boardradio's hoorden. Bono wist dan ook niet wat hij hoorde toen het nieuws over Hamilton hem bereikte. "Hij vroeg of het 1 april was", onthult Wolff tegenover Autosport.com.

Vertrek bij Mercedes

De engineer van Hamilton schrok dus behoorlijk van het plotselinge vertrek. Het volgende hoofdpijndossier is daar nu voor Mercedes, want het is een mogelijkheid dat Hamilton zijn engineer ook graag mee wil nemen naar Ferrari. "Dat is volgens mij een gesprek dat we de komende maanden moeten gaan voeren", stelt Wolff. Voorlopig is het dus nog niet duidelijk wat er met Bonnington gaat gebeuren. Het is sowieso in verband met de gardening leave, de periode die je na een vertrek bij een team niet werkzaam mag zijn voor een ander team, de vraag in hoeverre een overstap realistisch is.