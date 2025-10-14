Rokende topmodellen en frauduleuze supercomputers | De meest opmerkelijke F1-sponsoren deel twee

Onlangs hebben we een aantal van de meest opmerkelijke sponsoren die voet in de Formule 1 gezet hebben onder de loep genomen, maar er zijn nog veel meer bijzondere samenwerkingen de revue gepasseerd. Daarom vandaag deel twee van: de meest controversiële en bijzondere sponsors in de Formule 1.

Met een miljoenenpubliek wereldwijd is de Formule 1 één van de grootste podiums op deze aarde. Voor bedrijven en organisaties biedt dit dan ook een enorme mogelijkheid om hun dienst of product eens goed in de kijker te spelen. Door de jaren heen zijn honderden sponsoren van groot tot klein de revue gepasseerd in de Formule 1. Zowel industriële giganten die internationaal actief zijn, als nieuwe bedrijven die hopen naam te maken door op één van de auto's te schitteren. Wie een grote zak geld meebrengt, kan meestal dan ook wel een plekje vinden op één van de wagens. Die samenwerkingen leveren echter ook wel eens merkwaardige situaties op. In dit tweede deel nemen we nog eens vier merkwaardige samenwerkingen onder de loep.

Hesketh Racing – Penthouse Magazine

Te beginnen met het team van Hesketh Racing: een Briste raceformatie opgericht door Alexander Hesketh. De renstal was tussen 1973 en 1978 actief in de koningsklasse en zou uitgroeien tot een grote naam in de Formule 1, onder andere omdat de inmiddels legendarische coureur James Hunt jarenlang achter het stuur zat. De wat oudere kijkers zullen zich Hesketh Racing wellicht echter vooral om iets anders herinneren.

Tijdens het tweede deel van de jaren ’70 verscheen het bekende mannenblad Penthouse Magazine namelijk als hoofdsponsor op de auto. Penthouse Magazine stond voornamelijk bekend vanwege de ‘uhum’ pikante plaatjes laten we maar zeggen. Niet veel later verscheen ook Rizla – een fabrikant van sigarettenpapier – op de wagen. De twee sponsoren sloegen de handen ineen en er verscheen een Penthouse model met een pakje Rizla vloei in haar hand groot op de auto. Jup, de Formule 1 was een rare plek destijds.

ATS – ABBA

Goed, door naar de volgende. Dit keer een samenwerking met een muzikaal randje. In 1981 verscheen namelijk plots het logo van de wereldberoemde Zweedse band ABBA op de wagens van het Duitse Formule 1-team ATS. Borgudd, destijds af en toe drummer voor de band, wilde meer investeerders aantrekken en besloot daarom het ABBA-logo op de zijkanten van de wagens te plakken. De formatie finishte in de punten tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, maar toch raakte het geld al snel op en verdween de bandnaam weer uit de sport.

Arrows F1 – T-Minus

Nummer drie: Het Arrows F1 Team. Arrows is een bij velen bekende naam uit de Formule 1. De Britse formatie werd in 1978 opgericht en nam tot en met 2002 deel aan de Formule 1. In totaal verreed de renstal 368 Formule 1-races, maar tot een kampioenschap of overwinning kwam het nooit. In 1999 werd het team echter wel onderwerp van gesprek. Arrows vond een investeerder in de vorm van een Nigeriaanse prins: Prins Malik. Hij wilde zichzelf graag in de kijker spelen en besloot zich daarom aan de koningsklasse te verbinden.

Het plan van aanpak was echter nogal merkwaardig. Malik had het merk T-Minus opgericht en beloofde geld te gaan verdienen door de verkoop van energiedrankjes en bijbehorende merchandise. Klinkt bekend hé? Je raadt het niet, maar de betalingen bleven uit. Arrows kreeg hierdoor een financiële dreun te verduren en kreeg zelfs een rechtszaak aan hun broek vanwege niet voldane betalingen. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar een samenwerking aangaan met een merk dat nog geld móét gaan verdienen, is wellicht ook niet heel handig.

Onyx F1 Team – Moneytron

Dan zijn we alweer bij de laatste: Moneytron. Moneytron was een systeem bedacht door de flamboyante Belg Jean Pierre van Rossem. Eigenlijk was het een soort supercomputer waarmee je de beurs zou kunnen voorspellen, wat natuurlijk een flinke zakcent op kan leveren. Deze bewaarde hij zogenaamd achter een geheime deur in zijn kantoor. Tijdens het seizoen van 1989 was Van Rossem systeemsponsor en samen met Mike Earle en Greg Field mede-eigenaar van het Onyx F1 Team. Van Rossem gooide onder andere met zijn opvallende uiterlijk hoge ogen. Hij zag er niet uit als de doorsnee teambaas, laten we maar zeggen.

Jean Pierre van Rossem (rechts)

De formatie eindigde op de tiende plaats in het kampioenschap en stond zelf één keer op het podium, maar toch besloot Van Rossem het aan het eind van het seizoen weer voor gezien te houden. De kosten van een Formule 1-team vielen hem flink tegen. Niet veel later werd hij opgepakt voor fraude. Moneytron bleek niets meer te zijn dan een schimmig handeltje. Begin 1990 kondigde hij vervolgens zijn eigen faillissement aan. De man die ooit 791 miljoen dollar bezat, was bankroet. En de geheime deur in zijn kantoor? Volgens de verhalen was het niets meer dan een bezemkast.

