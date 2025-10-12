Lance Stroll is op de huidige grid natuurlijk één van de meest bekritiseerde rijders. Zelden horen we hem daarover, maar tijdens de Aston Martin-serie 'Unearth Your Greatness' komt naar voren hoe Lance Stroll de mentale uitdagingen van de Formule 1 ervaart. De Canadese coureur heeft sinds zijn debuut in de sport vaak te maken gehad met kritiek en vertelt nu hoe hij daarmee omgaat.

Stroll debuteerde op 18-jarige leeftijd bij Williams en is inmiddels 26 jaar, wat hem een aanzienlijke hoeveelheid ervaring in de koningsklasse heeft opgeleverd. Ondanks de steun van zijn vader Lawrence Stroll en de aanwezigheid van ervaren teamgenoot Fernando Alonso, ervaart hij een constante druk en kritiek. “Ja, het is zeker zo. Ik zie het graag als gewoon lawaai. Als ik erin mee ga, stoort het me zeker", zo stelt een duidelijk geraakte Stroll. "Er zal altijd kritiek zijn. Mensen zijn zo kortzichtig. Je hebt een paar goede races, dan ben je geweldig; je hebt een paar slechte, dan ben je waardeloos. Dat zal nooit veranderen.”

Artikel gaat verder onder video

Neerhalen

De Canadese coureur benadrukt het belang van een gefocust en positief zelfbeeld. “Mensen zullen proberen je neer te halen en je vertellen dat je het niet kunt, maar je moet gewoon in je eigen werk blijven geloven en blijven knokken.” Voor Stroll is het cruciaal om zich te omringen met mensen wiens mening hij waardeert. “Neem geen kritiek aan van iemand van wie je geen advies zou aannemen", voegt hij toe.

Gelukkig met steun

Ondanks de emotionele belasting van publieke kritiek prijst de Formule 1-coureur zijn naaste kring voor hun onvoorwaardelijke steun. “Ik ben erg gelukkig dat ik mensen om me heen heb die me steunen als ik nadenk over wat er vorig weekend is gebeurd. Ze trekken aan mijn arm en zeggen: ‘Nieuwe race, nieuwe kans. Laten we ervoor gaan.’” Met de focus op mentale veerkracht en de steun van zijn team kijkt hij vol vertrouwen naar de toekomst van Aston Martin in de Formule 1.