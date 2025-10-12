Oliver Bearman, de jonge coureur die momenteel zijn eerste stappen in de Formule 1 zet met Haas, heeft inmiddels al zijn visitekaartje afgegeven in de koningsklasse van de autosport. Volgens Sam Bird, voormalig testcoureur van Mercedes, is het slechts een kwestie van tijd voordat Bearman een stoeltje heeft bij een topteam.

Bird denkt dat Bearman binnen één of twee jaar gaat strijden voor overwinningen en podiums. Bearman debuteerde vorig seizoen op het hoogste niveau toen hij Carlos Sainz verving tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De jonge Brit greep deze kans met beide handen aan en scoorde direct punten voor Ferrari. In zijn tweede race, voor Haas tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, voegde hij daar nog een tiende plek aan toe. Daarmee werd hij de eerste coureur in de geschiedenis van de F1 die in zijn eerste twee races voor twee verschillende teams punten scoorde.

Potentieel

Ondanks enkele rookie-fouten, zoals een rode vlag-overtreding in de Britse Grand Prix, heeft Bearman zijn potentieel laten zien. Tijdens de Grand Prix van Singapore eindigde hij als negende, waarmee hij bijdroeg aan de strijd van het Amerikaanse team om de achtste plaats in het constructeurskampioenschap. Bird merkte op dat de jonge Brit, ondanks zijn onervarenheid, vaak sneller is dan Esteban Ocon, vooral in de kwalificaties. "Ik geef het een jaar, misschien twee jaar, en hij zal bij een topteam zitten, vechtend voor overwinningen, vechtend voor podia", stelt hij in de BBC Chequered Flag-podcast. "Hij is, naar mijn mening, vaak veel sneller dan [Esteban] Ocon, vooral tijdens de kwalificaties."

Stoeltje bij Ferrari?

Bearman zelf blijft vastberaden en gemotiveerd om zijn carrière verder uit te bouwen. Zijn tijd bij Haas ervaart hij als leerzaam, terwijl hij droomt van een toekomst bij Ferrari. Met de mogelijkheid van een stoel bij de Scuderia in 2027, zoals gesuggereerd door zijn manager Nicholas Todt, blijft Bearman gefocust op zijn doel. "Het is wat me 's ochtends uit bed haalt en me motiveert in het leven", verklaarde hij eerder dit jaar. De toekomst lijkt veelbelovend voor deze jonge coureur, die vastberaden is om zijn stempel op de Formule 1 te drukken.