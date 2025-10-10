Liam Lawson blikt in gesprek met The Checkered Flag terug op zijn tijd in de Formule 1 en deelt zijn ervaringen over het racen naast Max Verstappen. De Nieuw-Zeelander, die in 2019 werd opgenomen in het Red Bull Junior-programma, heeft sindsdien veel geleerd van de viervoudig wereldkampioen.

Het seizoen van 2025 begon voor Lawson bij Red Bull, maar na slechts twee Grands Prix werd hij vervangen door Yuki Tsunoda en teruggestuurd naar Racing Bulls. Ondanks deze korte periode beschouwt hij de ervaring als een waardevolle leerschool: "Ik vergelijk mezelf al een paar jaar met Max, en het is indrukwekkend om te zien wat hij doet. Hij is gewoon erg snel, erg consistent, erg comfortabel met de auto."

Een hectische periode

Lawson erkent dat de timing van zijn vertrek bij Red Bull niet ideaal was. Hij had slechts een week om zich voor te bereiden op drie races, waarin de auto met een andere rijstijl veel aanpassingen vereiste. Laurent Mekies, de teambaas van Racing Bulls, hielp hem bij de terugkeer en bij het wennen aan de VCARB 02, waardoor hij zich geleidelijk aan comfortabeler voelde voor de rest van het seizoen.

Lawson hervindt zijn vorm

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan wist Lawson zich op P3 te kwalificeren, wat zowel zijn zelfvertrouwen als zijn positie in het klassement versterkte. Met 30 punten staat hij nu slechts negen punten achter rookie Isack Hadjar. Lawson wijst op de beperkte testmogelijkheden als een van de oorzaken voor zijn voorgaande seizoensproblemen, terwijl Helmut Marko na zijn sterke optreden in Baku weinig van zich liet horen.

Vastberadenheid

De ervaringen van Lawson benadrukken de uitdagingen waarvoor rookies in de Formule 1 staan. Het racen naast een coureur van Verstappens kaliber biedt zowel inzicht als hoge normen. Terwijl het seizoen van 2025 voortduurt, is de Racing Bulls-coureur vastbesloten zijn recente prestatieniveau vast te houden en met nog zes raceweekenden in het vooruitzicht te werken aan het veiligstellen van zijn plek in de Formule 1 voor 2026.

