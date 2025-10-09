Ted Kravitz heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de mogelijkheden van Max Verstappen in de titelstrijd van 2025. In de F1 Show van Sky Sports liet hij weten dat de Nederlander, ondanks dat hij naast de winst greep in Singapore, nog altijd kans maakt op de wereldtitel en een stoorzender zal zijn voor McLaren.

Waar de auto van Red Bull Racing in Singapore niet per se sneller leek dan de McLaren, liet Verstappen in de kwalificatie zien zelf wel over een indrukwekkende pace te beschikken. Volgens Kravitz zegt dit alles over het talent en de vastberadenheid van de Limburger, die met indrukwekkende zeges in Monza en Baku het gat naar WK-leider Oscar Piastri de afgelopen weken steeds kleiner heeft gemaakt.

Kravitz gelooft in Verstappen

Kravitz benadrukt dat het cruciaal is om de komende races perfect te rijden, zeker gezien de grote puntenverschillen tussen de eerste, tweede en derde plaats. "Ik denk niet dat hij kansloos is, ook al won hij niet in Singapore. Hij zal nog steeds een stoorzender zijn voor de McLarens. Mijn boodschap aan Verstappen is dan ook: 'Ga zo door Max, niet opgeven. Je reed nog altijd voor beide McLarens. Je weet nooit wat er kan gebeuren.'"

Austin en Abu Dhabi

Met races in Austin, Brazilië, Qatar en Abu Dhabi in het verschiet ziet Kravitz volop kansen voor Verstappen. Terwijl Austin een gunstige baan voor Red Bull is, liggen de overige circuits traditioneel iets meer in het voordeel van McLaren. Toch blijft de analist optimistisch, mede door eerdere opmerkingen van Ralf Schumacher die aangaven dat McLaren zijn voorsprong voorlopig heeft ingeleverd.

