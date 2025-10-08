De gemeente Cascais heeft grote plannen voor het circuit van Estoril, zo laat vicevoorzitter Nuno Piteira Lopes weten. De gemeente heeft namelijk aangekondigd het legendarische circuit te willen overnemen, om in 2028 de Formule 1 terug te kunnen brengen naar Portugal.

Het Circuito do Estoril, dat sinds 1996 geen Formule 1-races meer heeft gezien, zou dankzij een dergelijke overname weer op de internationale kalender kunnen komen. De gemeente Cascais wil het circuit overnemen van Parpública, de huidige eigenaar. Vicevoorzitter Nuno Piteira Lopes noemt het een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van het circuit, dat in 2026 dertig jaar zonder Grand Prix zal staan.

Overname Estoril

Tijdens een overleg met de Portugese staatssecretaris van Toerisme, Handel en Diensten, Pedro Machado, werden de plannen verder besproken. Het is niet de eerste keer dat de gemeente het circuit in handen probeert te krijgen. In 2015 werd een eerdere overnamepoging afgewezen door de Portugese Rekenkamer, maar de regio geeft de hoop niet op om de autosport terug te brengen naar de regio.

Autosport terug naar Portugal

Naast de Formule 1 zijn er ook plannen om MotoGP-races te organiseren. De gemeente is bereid om samen met private partners het circuit te moderniseren, zodat het aan de hedendaagse eisen voldoet. Zo wordt niet alleen de autosport nieuw leven ingeblazen, maar wordt ook de internationale reputatie van Cascais als toeristische en sportieve bestemming versterkt.

Concurrentie

Met de overnameplannen van Estoril heeft Cascais echter stevige concurrentie. Ook de Algarve en Portimão zijn circuits in Portugal die graag een plekje op de Formule 1-kalender willen bemachtigen. Premier Luís Montenegro heeft namelijk al eerder aangekondigd de koningsklasse naar deze locaties te willen halen. Het belooft hoe dan ook een spannende strijd te worden in de Portugese autosportwereld.

