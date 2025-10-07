Het is hommeles bij het team van Ferrari. De Italiaanse renstal presteert eigenlijk al enkele maanden totaal niet naar behoren en het zorgt ervoor dat de spanningen intern steeds verder oplopen in Maranello. Er zou zelfs ruzie zijn geweest in Singapore, waardoor ook Charles Leclerc momenteel zijn opties voor 2027 verkent.

Het team van Ferrari is momenteel toch wel bezig aan een seizoen waarnaar men in Italië met afschuw aan het kijken is. Eigenlijk zijn er zelden positieve punten te melden voor Fred Vasseur en zijn equipe. Hoewel de Fransman dit jaar nog getrakteerd werd op een contractverlenging van drie seizoen, is er momenteel eigenlijk weinig dat die beslissing kan rechtvaardigen. De Italiaanse formatie kwijnt weg in de subtop, of soms zelfs in het middenveld, waardoor de druk intern en bij de coureurs steeds verder begint op te voeren. De afgelopen vijf races werden er slechts vijftig punten verzameld, waardoor plek twee en drie in het wereldkampioenschap in gevaar dreigen te komen.

Intern akkefietje

De kritiek vanuit Italië is op zijn zachtst gezegd niet mals, terwijl ook kind van het team Leclerc met zijn ziel onder zijn arm momenteel als Ferrari-coureur lijkt te functioneren en kritischer is dan ooit. De interne spanningen bereikten volgens Corriere dello Sport een kookpunt in Singapore met een hevige discussie tussen Vasseur en een topengineer: "Op zaterdag, na de kwalificatie, escaleerde de spanning tussen Vasseur en een senior engineer tot een zeer gespannen discussie: bronnen uit Maranello melden dat het Matteo Togninalli was, de zeer bekwame hoofdingenieur van de circuitafdeling."

Pakt Leclerc zijn biezen?

Naast dat akkefietje zouden verschillende technici binnen het team op hun beurt weer boos zijn op Leclerc en zijn kritische houding. Dat zal de Monegask ongetwijfeld dan weer niet lekker zitten, zeker gezien zijn jarenlange trouwe en loyale houding ten opzichte van 'zijn' Ferrari. Die loyale houding, daar lijkt het ook wel een heel eind mee afgelopen te zijn. Volgens het Italiaanse medium is Leclerc met zijn entourage nadrukkelijk aan het kijken naar opties buiten Ferrari, waar hij dan vanaf 2027 aan de slag zou kunnen. "De coureur wil niet zijn hele carrière op het spel kan zetten voor de Scuderia. De beslissingen zullen pas in 2026 definitief worden genomen", zo valt er te lezen.

