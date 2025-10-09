'Tsunoda gaat weg bij Red Bull, maar Aston Martin maakt plekje voor hem vrij'

Yuki Tsunoda behaalde zijn beste resultaat voor Red Bull Racing in Azerbeidzjan, maar tijdens de F1 Grand Prix van Singapore bleef hij weer puntloos. Uiteraard kwam zijn toekomst bij de energiedrankfabrikant daarom weer ter sprake. Blijft hij bij Red Bull, gaat hij naar zusterteam Racing Bulls of maakt Aston Martin een plekje voor hem vrij?

Tsunoda lijkt elk raceweekend twee stappen vooruit te zetten en daarna weer een stap achteruit. Hij kwam niet verder dan de laatste plek in Q2 op de zaterdag en startte de wedstrijd op het Marina Bay-stratencircuit vanaf P13 na de dubbele diskwalificatie van Williams. "We hebben gewoon veel te weinig grip en ik heb geen idee waarom. De ronden waren per sessie inconsistent wat betreft de grip die ik zou verwachten. Het is gewoon zo raar. Het hoort niet zo moeilijk te zijn om grip van de auto te krijgen", zei de Japanner bij Viaplay na de kwalificatie. Ook in de race kwam hij niet veel verder. Tsunoda werd twaalfde.

Accepteert Tsunoda degradatie richting het zusterteam?

"Bijna alle geruchten zeggen dat Isack Hadjar van Racing Bulls naar Red Bull gaat en Arvid Lindblad komt er dan bij Racing Bulls in als de teamgenoot van Lawson", vertelt Vincent Bruins bij het GPFans Raceteam. "Het zou me echter niks verbazen als ze Tsunoda en Hadjar omruilen en dat Tsunoda dus teruggaat naar Racing Bulls. Ze kunnen altijd middenin het seizoen weer wisselen, als Hadjar niks wordt. Het is ook maar de vraag of Tsunoda daarmee akkoord gaat. Hij zit al in zijn vijfde seizoen in de Formule 1, dus ik snap het ook wel als hij niet terug wil van Red Bull naar Racing Bulls."

Plekje vrij als reservecoureur bij Aston Martin

"Verder is er geen plek op de grid. Hij gaat denk ik niet naar Alpine of iets dergelijks", wordt er vervolgd. "Het enige wat je dan nog kan doen, is reservecoureur worden van Aston Martin. Dat wordt een Honda-fabrieksteam en hij heeft altijd die connectie gehad met Honda natuurlijk. Er lijkt daar ook een plekje vrij te komen. Felipe Drugovich gaat mogelijk weg, al is het nog niet officieel aangekondigd, maar hij gaat voltijds Formule E doen en het komt vaak genoeg voor dat dat clasht met een Grand Prix. Dan heb je een andere reservecoureur nodig. Je hebt wel Stoffel Vandoorne nog, maar hij is al zo lang uit de Formule 1 dat je liever voor Tsunoda gaat als derde rijder."

