Sergio Pérez is volgend seizoen natuurlijk weer terug op de Formule 1-grid, maar dit jaar kan hij nog even genieten van al het moois buiten de sport. Zo was hij deze week aanwezig bij een concert van wereldster Enrique Iglesias, die meer onder de indruk van Pérez leek te zijn dan andersom.
Het hing al een tijdje in de lucht maar eind augustus werd het dan eindelijk bekend: Pérez keert na een jaar afwezigheid in 2026 terug op de Formule 1-grid. Na lange onderhandelingen met het nieuwe team van Cadillac, maakte de Amerikaanse renstal in aanloop naar de race in Zandvoort de line-up van volgend seizoen bekend. Men is gegaan voor ervaring met twee 'oude rotten' aan het roer. Valtteri Bottas en Pérez moeten de formatie de nodige kwaliteit én ervaring gaan bieden bij het betreden van het hoogste niveau in de motorsport.
Iglesias op de knietjes
Voor het zover is, kan de ervaren Mexicaan deze maanden nog even genieten van het vrije leven zonder de druk van de Formule 1 op zijn schouders. Dat lijkt de voormalig Red Bull-coureur dan ook te doen. Deze week was hij aanwezig bij een concert van de Spaanse wereldster, Enrique Iglesias. Pérez werd tijdens het welbekende liedje 'Bailando' betrokken bij de feestelijkheden op het podium. Uiteindelijk leidde het zelfs tot een eerbetoon van de zanger aan de terugkerend Formule 1-coureur, zoals te zien is op onderstaande beelden.
