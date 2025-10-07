Het tijdschema voor de Grand Prix van Verenigde Staten
De Grand Prix van Singapore is achter de rug en nu is het dus tijd voor een weekje vrijaf voor de coureurs. Daarna is het tijd voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het Circuit of the Americas. Hoe laat beginnen dat weekend de sessies in het sprintraceweekend?
Na de Grand Prix van Singapore gaat het de komende weken rap met het slot van het Formule 1-seizoen. Er staat nog een hoop op het spel. Het constructeurskampioenschap is dan wel beslist, bij de coureurs is er nog van alles mogelijk. Na de race in Singapore is het verschil aan de kop tussen Oscar Piastri en Lando Norris nog maar 22 punten. 41 punten daarachter is het Max Verstappen op plek drie, waardoor de Nederlander ook niet helemaal uitgesloten is voor de wereldtitel. Het eerstvolgende hoofdstuk staat gepland in Texas.
Circuit of the Americas
Het Circuit of The Americas is gelegen in Austin, Texas en voert de coureurs over 5,513 kilometer asfalt. Het circuit kent in totaal twintig bochten en heeft twee DRS-zones. In 2012 werd hier voor het eerst een Grand Prix afgewerkt. Het hoogteverschil, de snelle bochten en de lange rechten stukken maken dat hier vaak interessante races worden verreden. De Grand Prix van de Verenigde Staten telt in totaal 56 ronden, waarmee de raceafstand op 308,405 kilometer ligt. De sprintrace wordt verreden over iets meer dan 100 kilometer. Het baanrecord is met een 1.36.169 (2019) in handen van Charles Leclerc. De editie van 2024 werd gewonnen door idem dito Leclerc.
Tijdschema Grand Prix van de Verenigde Staten
Het raceweekend in Austin wordt dit jaar op vrijdag 17 oktober om 19:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de eerste vrije training. Om 23:30 uur is het vervolgens tijd voor de sprintkwalificatie. Zaterdag 18 oktober begint we om 19:00 uur met de sprintrace, waarna het om 23:00 uur tijd is voor de kwalificatie. De Grand Prix van de Verenigde Staten, hét hoofdgerecht van het weekend, wordt op zondag 19 oktober om 21:00 uur verreden.
Overzicht tijden
Vrijdag 17 oktober
Eerste vrije training: 19:30 uur
Sprintkwalificatie: 23:30 uur
Zaterdag 18 oktober
Sprintrace: 19:00 uur
Kwalificatie: 23:00 uur
Zondag 19 oktober
Grand Prix van Verenigde Staten: 21:00 uur
