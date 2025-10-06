Unieke carrièreswitch: oud‑schaatsster Famke Wilmink werkt nu in de Formule 1 bij Racing Bulls

Van het ijs naar de pitstraat; de loopbaan van Famke Wilmink laat zich niet in één zin vangen. De oud-schaatsster verruilde haar schaatsen voor een baan in de Formule 1, waar ze nu meedraait bij Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull Racing.

Van het ijs naar de racebaan, het lijkt een vreemde overgang, maar voor Wilmink is het een logische. Met een achtergrond in de lucht- en ruimtevaarttechniek en een passie voor snelheid weet ze beide werelden te combineren. Ze gebruikt haar technische kennis en ervaring om de raceauto's van haar team nog beter te laten presteren. "We weten precies wat het ontwerp doet in de computersimulaties of in de windtunnel. Maar daar racen we niet", zo legt ze uit als ze haar rol in luchtstroomanalyses toelicht.

Vader stimuleerde Wilmink om stage te lopen bij Red Bull

Haar reis naar de Formule 1 begon met een stage bij Red Bull Racing, een kans die ze met beide handen aangreep, mede door de aanmoediging van haar vader. Ze vertelt dat er destijds honderden sollicitaties waren voor de stageplek, en ze vermoedt dat haar schaatsachtergrond haar een interessante kandidaat maakte. "Ik denk dat het feit dat ik zoveel schaatste, interessant was", zegt ze. Wilmink besefte goed dat verhuizen naar Engeland betekende dat het schaatsen voorlopig stopte. Haar vader overtuigde haar om het tóch te doen; het ijs zou later wel weer op haar wachten: "Maar dat terugkomen is nooit gebeurd", aldus Wilmink tegenover het NRC.

Weinig vrouwen in de Formule 1

Haar werk bij Racing Bulls is niet alleen technisch uitdagend, maar ook baanbrekend als het gaat om diversiteit. Toen ze als stagiaire begon, was ze één van de weinige vrouwen in de Formule 1. Inmiddels ziet ze een verschuiving in de samenstelling van het team. "Toen ik daar kwam werken, was er één stagiaire; verder was ik de enige vrouw. Nu zou ik niet meer kunnen zeggen hoeveel het er zijn", zo vertelt ze.

