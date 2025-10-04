FIA doet uitspraak over drietal coureurs na vermeende gele vlag-overtreding
De FIA liet na afloop van de eerste kwalificatiesessie weten dat een paar coureurs na afloop van de volledige kwalificatie nog bekeken zouden worden voor mogelijke overtredingen onder de gele vlag. Het motorsportorgaan heeft nu uitspraak gedaan over een drietal coureurs.
Tegen het einde van Q1 in Singapore moest Pierre Gasly zijn wagen noodgedwongen aan de kant zetten met mechanische problemen, waardoor het geel op dat gedeelte van het circuit uitging. Dat betekende automatisch dat coureurs die nog mikten op een verbetering, op dat gedeelte van het circuit dienden te liften wegens de gele vlaggen. Vaak betekent dat dan automatisch dat een verbetering eigenlijk niet echt mogelijk meer is in je rondje, maar verrassend genoeg zagen we wél nog een aantal verbeteringen verschijnen.
Uitspraak FIA
De FIA besloot om na de sessie te gaan bekijken of Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, en Nico Hülkenberg wel hadden gehoorzaamd en van het gas zijn gegaan op het gedeelte waar Gasly geparkeerd stond. Daar is nu naar gekeken en een uitspraak over gedaan. Enkele uren na de sessies is de FIA tot de conclusie gekomen dat geen van de drie heren buiten het boekje is gegaan en zij dus geen straf zullen krijgen. De startgrid richting zondag blijft dus onveranderd.
