Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Austria, 2025

Beveiliging Singapore blundert en voorziet Leclerc van uitgebreide controle

Beveiliging Singapore blundert en voorziet Leclerc van uitgebreide controle

Brian Van Hinthum
Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Ferrari, Austria, 2025

Over het algemeen zou je zeggen dat Formule 1-coureurs binnen de paddock van een race vaak toch wel herkend zullen worden door iedereen. Bij een ijverige bewaakster voor de poorten van het Marina Bay Street Circuit was dat echter wel wat anders, zo heeft Charles Leclerc aan den lijve ondervonden.

De Grand Prix van Singapore is op dit moment volop aan de gang en vanochtend kwamen de coureurs aan voor de kwalificatiedag in Marina Bay. Voor Leclerc leverde de binnenkomst op het circuit een behoorlijke verrassing op. Daar waar de coureurs doorgaans zo door kunnen lopen bij de beveiliging - ze zijn immers vrij bekend en iedereen weet dus wel wie er binnen komt lopen én dat zij geen wapens of andere verboden materialen bij zich zullen hebben - was dat deze ochtend voor de Monegask toch nét een stukje anders dan normaal.

Leclerc onderzocht

De Ferrari-coureur werd bij het betreden van het circuit namelijk flink onderzocht door de beveiligster van dienst. Het leverde opvallende beelden op die meteen viral gingen op het internet, nadat Ferrari deze postte op de socials. Leclerc leek er wel sportief mee om te kunnen gaan en werkte netjes mee aan de procedure, hoewel hij een kleine glimlach niet leek te kunnen onderdrukken.

Charles Leclerc
