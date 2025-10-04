Verstappen maakt indruk en troeft McLaren en Mercedes af tijdens VT3 in Singapore

Max Verstappen heeft de derde vrije training van de F1 Grand Prix van Singapore op P1 afgesloten. De Nederlander bleef Oscar Piastri en George Russell voor en gaat zo met veel vertrouwen richting de kwalificatie op het stratencircuit.

Na een vrij positieve vrijdag voor Red Bull Racing, dat McLaren kon uitdagen en sneller was dan Ferrari en Mercedes, ging het team met hoop richting de zaterdag. In tegenstelling tot de vrijdag bleek de zaterdag tijdens derde vrije training in ieder geval droog te zijn.

Lawson zorgt weer voor rode vlag in beginfase VT3

Omdat er vooral tijdens VT2 veel tijd verloren was gegaan, begonnen Haas, Alpine, Liam Lawson en Gabriel Bortoleto meteen op de mediums aan de derde vrije training, terwijl normaal de derde training altijd vrij rustig begint. Niet veel laten zouden McLaren, Red Bull en alle andere teams ook volgen om tijd goed te maken ten opzichte van de vrijdag. Williams besloot samen met Mercedes meteen op de softs te gaan starten aan de sessie. Overigens ging Mercedes met haar coureurs als laatste naar buiten, samen met Max Verstappen.

De sessie was een kwartier oud toen Lawson zijn auto in de buurt van de achtste bocht op het circuit in de muur reed. Na de tweede vrije training dus wederom een verpeste sessie voor de Nieuw-Zeelander. Dit zorgde voor een rode vlag, waarbij Lando Norris op P1 stond met een 1:31.021, voor Carlos Sainz en Oliver Bearman. Verstappen was op dat moment net met zijn eerste out-lap bezig en kon dus gelijk weer naar binnen. Het hoogste aantal rondjes stond op dat moment op naam van Esteban Ocon en Franco Colapinto met acht rondjes.

🔴 RED FLAG 🔴



Liam Lawson has crashed at the exit of Turn 7. He says he is ok over the radio#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/sokFU1D1Pq — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Rustige middenfase

Met nog 37 minuten te gaan werd de derde vrije training hervat. De bandenkeuzes van de teams bleken na deze hervatting hetzelfde te zijn als voor de rode vlag, met dus iedereen op mediums behalve Mercedes en Williams (softs). Onder meer Sainz ging rechtdoor bij de dertiende bocht op dit circuit, maar kon gewoon zijn weg vervolgen.

Met nog twintig minuten te gaan in VT3 stond Andrea Kimi Antonelli op P1 met een 1:30.760, voor Norris en Albon. Verstappen stond op dit moment op P6 en was nog zoekende na wat aanpassingen aan de auto. Het hoogste aantal rondjes stond op naam van Yuki Tsunoda met zeventien rondjes.

Engaging reverse gear! ⚙️



Carlos Sainz goes into the run-off area, but opts against a spin-turn and reverses back onto the track #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/hliw2qsoCe — Formula 1 (@F1) October 4, 2025

Verstappen pakt P1 tijdens kwalificatieruns

Het laatste kwartier van de sessie stond, zoals eigenlijk altijd, in het teken van kwalificatieruns. Alle coureurs gingen naar de softs voor deze fase van de sessie, waardoor de tijden nog flink werden verbeterd. Verstappen zat er met zijn eerste snelle rondje meteen bovenop en ging naar P1 door 0.144 seconden sneller te zijn dan bijvoorbeeld Norris.

Uiteindelijk, na nog flink wat wijzigingen, was het aan het einde van de derde vrije training Verstappen die met zijn 1:30.148 seconden op P1 eindigde, voor Piastri en Russell. Antonelli P4, Norris P5. Het verschil tussen deze zes coureurs: 0.089 seconden. Het belooft een spannende kwalificatie te worden.

