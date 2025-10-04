De Grand Prix van Singapore bereidt zich voor op de kwalificatie van later deze middag, maar eerst is het nog tijd voor de allerlaatste vrije training. Wie weet het best de puntjes op de i te zetten op het Marina Bay Circuit? Hoe komt Max Verstappen met Red Bull voor de dag? Om 11:30 uur gaan we van start.

Artikel gaat verder onder video

Gerelateerd