Het team van Red Bull Racing heeft niet stilgezeten en tóch een aantal updates meegenomen naar Singapore. Het Oostenrijkse team is met die updates niet ontevreden over het resultaat op vrijdag, maar wat heeft Red Bull Racing nu precies aan nieuwe onderdelen bij?

Na de twee winstpartijen in Monza en Bakoe heeft Red Bull de smaak te pakken en hoopt het Max Verstappen weer in de titelstrijd te brengen. Na afloop van vrijdag in Singapore was de Nederlander dan ook tevreden met het tempo, al liet hij ook weten dat er nog een stap gezet moet worden wil hij zondag ook mee kunnen doen voor de zege. Hoewel de vizieren bij veel teams al op volgend jaar liggen, blijft Red Bull met nieuwe onderdelen komen.

Uitleg

Red Bull heeft een nieuwe voorvleugel meegenomen. Daarover legt het team bij de FIA uit: "Een doorontwikkeling van het ontwerp, waarbij verder onderzoek is gedaan om de camber van enkele vleugelsecties te vergroten, zodat er meer downforce wordt gegenereerd terwijl de stromingsstabiliteit behouden blijft." Daarnaast is de motorkap ook iets veranderd, al was dat meer om de betrouwbaarheid te vergroten, zo legt het team uit: "Vergrote uitgang van de gehele topbody, wat efficiënter is dan het openen van lamellen of het creëren van grotere lamellen om de totale koelcapaciteit te verhogen."

El Red Bull en Singapur. Nueva tapa motor y flap ala delantera



Red Bull in Singapore. New engine cover and front wing flap #f1 #SingaporeGP pic.twitter.com/0VFUlrK7wA — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 3, 2025

It's interesting to note how #RedBull redesigned the front wing. The position of the upper flap has changed, the hooks have been repositioned, and the extension near the nose has been modified.#SingaporeGP pic.twitter.com/oDAy92UCxL — Rosario Giuliana (@RosarioGiuliana) October 3, 2025

