Alonso over samenwerking met Verstappen in endurance: 'Wie weet?'
Fernando Alonso heeft al vaker aangegeven dat hij interesse heeft om races in endurance te doen, vooral de 24 uur van Le Mans en de Nürburgring. Aangezien ook de ambities van Max Verstappen daar liggen, zou een samenwerking kunnen. Toch?
Tegenover Viaplay blikt Alonso terug op het uitstapje van Verstappen in de GT3 tijdens afgelopen weekend in NLS. "Het is goed en de eerste stap om mee te doen aan de grootste races. Hij deed het geweldig. Zijn talent staat natuurlijk buiten kijf. Ik denk dat het logisch is dat hij misschien iets anders wil proberen dan Formule 1, zelfs nu al, of in de toekomst. 24-uursraces zijn het hoogtepunt van enduranceracen, niet alleen 4-uursraces."
Alonso duidelijk over droom buiten F1
Alonso, die naast F1 ook al de Indy 500 heeft kunnen afstrepen, stelt dat zijn droom dezelfde droom is als die van veel andere coureurs. De Spanjaard stelt dat hij qua endurance twee duidelijke doelstellingen heeft voor de toekomst. "De Nürburgring staat bovenaan de kalender, net als Le Mans, waarschijnlijk de meest prestigieuze race. Misschien is het een voorbereiding op Le Mans, ooit."
Alonso en Verstappen samen?
Gaat de Spanjaard dit samen met Verstappen doen? "Wie weet? Ik bedoel, ik zou het geweldig vinden om dat ooit te doen. Ik denk dat zijn talent buiten elke twijfel staat en dat de 24 uur van Le Mans de beste endurancerace ter wereld is. Ik denk sowieso dat endurance een leuk onderdeel is van autosport, waar je de baan deelt met verschillende categorieën, met verschillende coureurs, en waar je je auto ook deelt met andere rijders. Ooit, als er een kans komt, zullen we die zeker verkennen."
