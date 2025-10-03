Hoe laat begint vandaag het Formule 1-weekend van de Grand Prix van Singapore?
Hoe laat begint vandaag het Formule 1-weekend van de Grand Prix van Singapore?
Het raceweekend in Singapore gaat vandaag van start met de eerste twee vrije trainingen. Vanwege het tijdsverschil met Europa worden de sessies lokaal in de avond verreden.
De Formule 1-karavaan heeft Europa definitief achter zich gelaten en begint deze week aan een kruistocht langs verschillende werelddelen voor de resterende zeven raceweekenden van het 2026-seizoen. Met de uitvalbeurt voor Oscar Piastri in Azerbeidzjan is de titelstrijd tussen Lando Norris en zijn McLaren-collega nieuw leven ingeblazen, maar ook Max Verstappen - al zij het op een aanzienlijke achterstand - doet na zijn overwinning in Bakoe nog mee om de titel. De eerstvolgende stop voor het Formule 1-veld is Singapore, waar slechts 137 kilometer boven de evenaar een nachtrace op de straten van Marina Bay wordt verreden.
Marina Bay Street Circuit
Het asfalt van het Marina Bay Street Circuit is 5,063 kilometer lang en telt in totaal 23 bochten. In combinatie met de vaak hoge en drukkende temperaturen rond deze tijd van het jaar zorgt dit ervoor dat de Grand Prix van Singapore voor de coureurs één van de zwaarste races van het jaar is. Tijdens het racen wordt er veel vocht verloren, waardoor het lastig is om 61 ronden geconcentreerd te blijven. De smalle lay-out van het circuit biedt echter geen ruimte voor fouten. Ondanks dat inhalen hier in het verleden vaak lastig is gebleken, zorgt de race dan ook regelmatig voor spektakel.
Tijdschema Grand Prix van Singapore Nederlandse tijd
Vanwege de hoge temperaturen en het tijdsverschil met Europa (zes uur later dan in Nederland) worden de sessies lokaal in de avond verreden. Voor ons in Nederland betekent dit dat het op vrijdag 3 oktober om 11:30 uur tijd is voor de eerste vrije training, waarna om 15:00 uur de tweede oefensessie volgt. Op zaterdag 4 oktober is het om 11:30 uur tijd voor de derde en laatste vrije training. Om 15:00 uur gaat de kwalificatie van start. De Grand Prix van Singapore wordt op zondag 5 oktober om 14:00 uur verreden.
Vrijdag 3 oktober
11:30 uur: eerste vrije training (lokaal 17:30 uur)
15:00 uur: tweede vrije training (lokaal 21:00 uur)
Zaterdag 4 oktober
11:30 uur: derde vrije training (17:30 uur)
15:00 uur: kwalificatie (21:00 uur)
Zondag 5 oktober
14:00 uur: Grand Prix van Singapore (20:00 uur)
Gerelateerd
Net binnen
VIDEO: Primeur in Formule 1 en Max Verstappen hakt knoop door over GT3-races | GPFans News
- 9 minuten geleden
Marko hoopt op hulp van McLaren-coureurs in titelstrijd: "Zij maken meer fouten dan Verstappen"
- 24 minuten geleden
Circuit Zandvoort kondigt uitverkochte weekendkaartjes aan voor laatste Grand Prix
- 36 minuten geleden
Red Bull Racing én Mercedes enige twee teams met upgrades in Singapore
- 1 uur geleden
Ben Sulayem-uitdaagster Philippot vertelt over visie: "Ik ben een vrouw van kleur"
- 1 uur geleden
- 2
Lawson hoorde weinig van Marko na P5 in Bakoe: 'Het telefoontje komt na slechte races'
- 2 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september