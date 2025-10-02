close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lando Norris en Max Verstappen

FIA verhoogt snelheid in pitstraat tijdens Grand Prix-weekend in Singapore

FIA verhoogt snelheid in pitstraat tijdens Grand Prix-weekend in Singapore

Remy Ramjiawan
Lando Norris en Max Verstappen

De FIA heeft, net zoals tijdens het raceweekend in Nederland, de snelheid in de pitstraat in Singapore verhoogd. Normaliter is de maximumsnelheid in de pitstraat 60 kilometer per uur, maar dit weekend gaat dat naar 80 kilometer per uur.

Op het Marina Bay Street Circuit zijn er weinig plekken om een echte inhaalpoging te doen. Dat heeft te maken met de vangrails die dicht langs de baan staan en met het karakter van het circuit. De race in Singapore is daarnaast één van de langstdurende Grands Prix van het seizoen, en de FIA hoopt met de wijziging verschillende strategieën uit te lokken.

Verhoging snelheid pitstraat

De angst bestaat dat de race in Singapore, bij het uitblijven van chaos, een eenstopper wordt. Daar wil de FIA met de verhoging van de snelheid in de pitstraat een stokje voor steken. Gemiddeld verliest een coureur in de pitstraat 29,7 seconden bij een snelheid van 80 kilometer per uur. De hoop is dat teams met deze verhoging eerder voor een tweestopper zullen kiezen. Ook in Zandvoort werd de snelheid in de pitstraat verhoogd naar 80 kilometer per uur. Destijds koos de meerderheid van de coureurs voor een tweestopper, al waren er tijdens die race ook een aantal safety cars op de baan, waardoor de strategie snel overboord werd gegooid.

Gerelateerd

FIA Singapore Grand Prix van Singapore F1 Grand Prix van Singapore
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

FIA verhoogt snelheid in pitstraat tijdens Grand Prix-weekend in Singapore
Singapore GP

FIA verhoogt snelheid in pitstraat tijdens Grand Prix-weekend in Singapore

  • 8 minuten geleden
Het afwijkende tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore
Tijdschema Singapore

Het afwijkende tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Singapore

  • 1 uur geleden
Coureur reageert na kritiek rondom Verstappen, 'Red Bull-aandeelhouder wil Albon terug' | GPFans Recap
GPFans Recap

Coureur reageert na kritiek rondom Verstappen, 'Red Bull-aandeelhouder wil Albon terug' | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
Tsunoda wijst naar progressie bij Red Bull:
Yuki Tsunoda

Tsunoda wijst naar progressie bij Red Bull: "Voelt alsof ik in een positieve richting ga"

  • Gisteren 20:59
Verstappen wijst naar Penelope:
Max Verstappen

Verstappen wijst naar Penelope: "Dat is aan haar moeder!"

  • Gisteren 20:24
  • 2
 'Domenicali naar Turkije afgereisd om te onderhandelen over terugkeer Grand Prix'
GP van Turkije

'Domenicali naar Turkije afgereisd om te onderhandelen over terugkeer Grand Prix'

  • Gisteren 19:56
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x