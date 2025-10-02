FIA verhoogt snelheid in pitstraat tijdens Grand Prix-weekend in Singapore
De FIA heeft, net zoals tijdens het raceweekend in Nederland, de snelheid in de pitstraat in Singapore verhoogd. Normaliter is de maximumsnelheid in de pitstraat 60 kilometer per uur, maar dit weekend gaat dat naar 80 kilometer per uur.
Op het Marina Bay Street Circuit zijn er weinig plekken om een echte inhaalpoging te doen. Dat heeft te maken met de vangrails die dicht langs de baan staan en met het karakter van het circuit. De race in Singapore is daarnaast één van de langstdurende Grands Prix van het seizoen, en de FIA hoopt met de wijziging verschillende strategieën uit te lokken.
Verhoging snelheid pitstraat
De angst bestaat dat de race in Singapore, bij het uitblijven van chaos, een eenstopper wordt. Daar wil de FIA met de verhoging van de snelheid in de pitstraat een stokje voor steken. Gemiddeld verliest een coureur in de pitstraat 29,7 seconden bij een snelheid van 80 kilometer per uur. De hoop is dat teams met deze verhoging eerder voor een tweestopper zullen kiezen. Ook in Zandvoort werd de snelheid in de pitstraat verhoogd naar 80 kilometer per uur. Destijds koos de meerderheid van de coureurs voor een tweestopper, al waren er tijdens die race ook een aantal safety cars op de baan, waardoor de strategie snel overboord werd gegooid.
