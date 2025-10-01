Pietro Fittipaldi maakt comeback in de Formule 1 met Cadillac
Het team van Cadillac maakt de line-up voor komend jaar compleet en stelt voormalig Haas-coureur Pietro Fittipaldi aan als test- en simulatiecoureur van de renstal.
Cadillac verschijnt komend jaar op de startgrid als elfde team in de Formule 1 en is achter de schermen volop bezig met de voorbereidingen. Tijdens de afgelopen twee Grand Prix-weekenden nam het team virtueel deel aan de races en simuleerde het alles tot in de puntjes om mogelijke fouten weg te werken. Ook zijn Valtteri Bottas en Sergio Pérez aangesteld als vaste coureurs. Daarmee beschikt de debuterende renstal over de nodige ervaring, iets wat voor een nieuw team goed van pas komt.
Fittipaldi keert terug in F1
Aan dat tweetal wordt nu Fittipaldi toegevoegd als test- en simulatiecoureur. De 29-jarige kleinzoon van tweevoudig Formule 1-kampioen Emerson Fittipaldi keert daarmee terug in de koningsklasse. Bij het team van Haas vervulde Fittipaldi die rol vanaf 2019 tot en met 2024. In 2020 mocht hij bovendien invallen tijdens de laatste twee races, omdat Romain Grosjean na zijn beruchte horrorcrash in Bahrein niet meer in actie kwam.
"Ik ben erg trots om eindelijk te kunnen delen dat ik me heb aangesloten bij Cadillac! De afgelopen maanden hebben we samen gewerkt aan de ontwikkeling van de F1-wagen voor 2026 via simulatietests en volledige GP-simulaties. Het is een voorrecht om deel uit te maken van een merk dat zo iconisch is als Cadillac!", zo laat Fittipaldi weten.
