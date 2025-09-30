close global

'Audi verliest deze Formule 1-motorexpert nog vóór debuut aan Cadillac'

'Audi verliest deze Formule 1-motorexpert nog vóór debuut aan Cadillac'

Vincent Bruins
Het gloednieuwe Cadillac Formule 1-team zou een grote naam bij Audi hebben weggekaapt. Naar verluidt gaat het om Adam Baker die het motorproject van General Motors moet gaan leiden.

Baker studeerde mechanische engineering aan de technische universiteit van Swinburne, voordat hij in 2002 een plekje verdiende als motorengineer van Cosworth in de Formule 1. Tussen 2005 en 2018 nam hij verschillende rollen op zich bij BMW Motorsport. Baker overzag onder andere de raceprojecten, tests en ontwikkeling van de Formule E-, GT3-, GT4- en DTM-auto's. Vervolgens bracht hij drie jaar door als de directeur van veiligheid bij de FIA. Sinds 2021 was hij de projectleider en CEO van het Formule 1-team van Audi.

Baker van Audi naar Cadillac

Baker werd bij Audi, het Duitse merk wat Sauber overneemt in Hinwil vanaf 2026, vervangen door Christian Foyer. Volgens Motorsport-Magazin heeft Baker nu een nieuwe baan gevonden als projectleider van de Formule 1-power units van Cadillac. Al doet het Amerikaanse merk van General Motors volgend jaar al mee aan het wereldkampioenschap, een eigen motor hebben ze nog niet. GM hoopt deze in 2029 ontwikkeld te hebben, nadat ze dan drie seizoenen als klantenteam van Ferrari hebben gedaan. De ontwikkeling van een eigen F1-motor gebeurt in een eigen fabriek in Charlotte, North Carolina. Baker gaat daar naar verluidt nu dus de leiding nemen.

Formule 1 Audi Cadillac General Motors
