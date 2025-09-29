Het niet altijd even populaire Viaplay heeft zich afgelopen weekend weer eens de woede van de fans op de hals gehaald met een toch wel bizarre blunder. Een uitzending van een voetbalwedstrijd werd bij het ingaan van de slotfase plotseling stopgezet, waardoor fans op X ontploften.

Het Scandinavische Viaplay heeft sinds 2022 de Formule 1-rechten in handen op Nederlandse bodem en de driejarige deal liep na afgelopen seizoen op zijn einde. De rechten kwamen voor 2025 opnieuw op de markt en verschillende partijen leken in de race voor de deal. Zo wilde met name het geliefde Ziggo Sport graag de rechten weer binnenhalen na dat seizoen. De Formule 1 en Viaplay maakten vervolgens bekend dat de deal rond was en de koningsklasse in Nederland de komende vijf jaar uitgezonden gaat worden door de streamingdienst. Echter, heel populair is de dienst nog altijd niet wegens de steeds maar weer stijgende prijzen, het minder wordende aanbod en de bij vlagen onbegrijpelijke acties. Ook onder voetbalfans stijgt de negatieve tendens en zijn er vreemde acties.

Boze reacties

Ook afgelopen weekend was het weer eens raak tijdens de Premier League-wedstrijd tussen Newcastle United en Arsenal [1-2], waarbij bij het ingaan van de slotfase het beeld van de wedstrijd plotseling verdween en het 'bedankt voor het kijken'-scherm te zien was. Een actie die ook niet meer teruggedraaid werd, waardoor de betalende voetbalfanaten het slot van de kraker niet meer konden zien en zodoende dus ook de winnende goal van Gabriel in de 96e minuut misten. Het leverde een stortvloed aan woedende reacties op X op, waarbij het voor veel mensen nu toch echt de druppel lijkt te zijn die de emmer doet overlopen.

Hee @viaplaysportnl, eerst de premier League middag wedstrijden niet uitzenden en nu met nog 6 minuten blessuretijd te gaan dit 🤷‍♂️ Waarom? Ik betaal toch gewoon? #viaplay #tellmewhy #refund pic.twitter.com/eceSGscKwp — Ron (@GinRonic) September 28, 2025

Jonge jonge @viaplaysportnl de wedstrijd Newcastle - Arsenal is nog bezig! Wat is dit voor grap? Hier betaal ik niet zoveel voor! #viaplay #newars pic.twitter.com/Re8R6kNMae — Mark Kruisman (@markkruisman) September 28, 2025

Dankjewel @viaplay, mag blijkbaar de laatste minuten van de arsenal wedstrijd niet afkijken pic.twitter.com/2oUfvsrbvi — Eray (@erayhsgr) September 28, 2025

Oke @viaplaysportnl nu wil ik echt m'n geld terug. Newcastle-Arsenal 6 minuten voor tijd eruit gooien met je eindscherm "Thanks for watching". Gaat het ff? #Viaplay #NEWARS — Eric (@EricMMedia) September 28, 2025

Wtf @viaplay, laatste minuten van Newcastle - Arsenal zenden jullie niet meer uit? Wat een belachelijke "dienst" zijn jullie. — Jan Dassen (@JanDassen) September 28, 2025

#viaplay jullie krijgen het iedere week toch voor mekaar hè, net als je denkt dat het niet irritanter kan, krijg je een week later nog iets ergers voor de kiezen. Jullie zijn een groot schandaal voor heel Nederland. pic.twitter.com/ou9iYxmeQF — Burt Bullack (@BBullack) September 28, 2025

What rhe fuck @viaplaysportnl de wedstrijd New Castle - Arsenal is nog niet eens afgelopen (blessuretijd). Wat een kut zender is het ook. Schandalig 😡🤬 #viaplay #newars pic.twitter.com/fNqZeTJPDt — Maurice (@Mtoussaint80) September 28, 2025

