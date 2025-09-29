Roscoe (12) overleed gisterenavond aan de gevolgen van een longontsteking, zo maakte Lewis Hamilton bekend op zijn social media. De Engelse buldog was een graag geziene gast in de paddock en daarom waren ook de F1-teams met hem bekend. Op X regent het dan ook steun richting Hamilton, ook vanuit Red Bull Racing.

Een bijzonder zwaar moment gisteren voor Hamilton; de Brit heeft zijn grote vriend Roscoe moeten laten inslapen. De Engelse buldog kreeg enkele dagen geleden een longontsteking en had moeite met ademen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht voor onderzoek. Daar stopte zijn hart. Hoewel de artsen de hartslag bij Roscoe weer terug wisten te brengen, belandde hij in een coma. Hamilton liet toen al weten dat het niet zeker was of hij ooit nog wakker zou worden. Gisteren bleek dat dit waarschijnlijk niet het geval zou zijn - en dus moest Hamilton de pijnlijke beslissing nemen om Roscoe te laten inslapen. Dit deelde hij vandaag op zijn eigen Instagram-account en het nieuws heeft inmiddels ook de F1-paddock bereikt.

Roscoe zorgde voor een glimlach in de F1-paddock

Het overlijden van Roscoe zorgde er zelfs voor dat het officiële account van de Formule 1 een bericht de wereld instuurde. Zij deelden een foto van Hamilton met zijn hond op het circuit en schreven daarbij: "Rust zacht Roscoe Hamilton, een echte ster op zijn eigen manier. Lewis Hamiltons geliefde Roscoe zorgde voor een glimlach in de paddock en verwarmde de harten van fans over de hele wereld. Onze gedachten zijn bij Lewis in deze moeilijke tijd. Rust zacht, Roscoe - van paddock-pup tot Dogue." En daar bleef het niet bij, want ook veel teams, waaronder Red Bull Racing, lieten hun steun aan Hamilton blijken.

Red Bull Racing reageert al snel op overlijden Roscoe

McLaren en Red Bull Racing reageerden bijzonder snel op het nieuws dat Roscoe was overleden. Het overlijdensbericht dat Hamilton deelde was amper een paar minuten oud of de steunbetuigingen van de twee topteams stonden al op het internet. "Gecondoleerd met je verlies, Lewis, zo schreef Red Bull op X. Op vrijwel hetzelfde moment kwam McLaren met een reactie. "Onze gedachten zijn met jou, Lewis. Roscoe was een ster in de paddock en hij zal gemist worden", zo schreven zij. Daarna volgden ook Williams, Alpine en de FIA met een steunbetuiging.

Ferrari laatste in de rij

Opvallend genoeg was Ferrari pas de laatste in de rij die iets liet horen. De huidig werkgever van Hamilton deelde een aantal foto's van de Brit met zijn buldog en schreef daarbij: "Voor altijd een onderdeel van de paddock. Rust zacht, Roscoe."

