Chris Lulham deelde de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing met Max Verstappen afgelopen zaterdag en samen wonnen ze de 57. ADAC Barbarossapreis. Verstappen had zich als derde gekwalificeerd voor de wedstrijd op de Nürburgring Nordschleife. Lulham reed geen enkele ronde in de kwalificatie en legde naderhand uit waarom.

Dat Verstappen de derde plek had gepakt in de kwalificatie was geen probleem. De Red Bull F1-coureur kwam namelijk goed weg bij de start en hij pakte meteen de leiding. Hij reed meer dan een minuut weg van de Haupt-Mustang van Frank Stippler en Walkenhorst-Aston Martin van Christian Krognes om vervolgens de blauw-rode Ferrari te overhandigen aan Lulham. De protegé zag beide Ford-bolides van het Haupt Racing Team dichterbij komen vanwege een aantal ongelukkige Code 60-zones, maar uiteindelijk won hij toch met een vrij comfortabele voorsprong van 24 seconden. Iets wat de Nürburgring Langstrecken-Serie heel lastig kan maken, is het verkeer. In tegenstelling tot de Formule 1 en de GT World Challenge krijg je op de Nordschleife wel te maken met een boel langzamere auto's.

Snelheidsverschillen beangstigend

"Het zag ernaar uit dat de baan op zou drogen, al weet je het natuurlijk nooit op dit circuit", legde Lulham uit. "Maar het was makkelijker om het op deze manier te doen in de kwalificatie. De baan was zich namelijk constant aan het ontwikkelen. De coureur [in dit geval Max] wordt dan het makkelijkst gewend aan het circuit."

De week voor de 57. ADAC Barbarossapreis had Lulham samen met Thierry Vermeulen het Gold Cup-kampioenschap gewonnen in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS. "De Nürburgring is niet te vergelijken met de GT World Challenge", vervolgde de jonge Brit. "Het is een andere uitdaging en er komen voor de coureur andere vaardigheden bij kijken. Dit was niet alleen de eerste keer voor Max, maar ook voor mij. De snelheidsverschillen [met auto's uit lagere klasses] is beangstigend voor nieuwe coureurs hier. In GT World Challenge heb je dat niet."

