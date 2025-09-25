Ferrari maakte een teleurstellend weekend mee tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan en is daardoor naar de derde plek teruggezakt bij de constructeurs achter Mercedes. Teambaas Frédéric Vasseur gaat in op de mislukte teamorder en het motorprobleem.

Lewis Hamilton en Charles Leclerc kwamen op de vrijdag goed uit de verf op het Baku City Circuit met de eerste en tweede tijd, bijna een halve seconde onder de rest van het veld. Ze zakten echter weg in de kwalificatie en konden dus niet hun voordeel halen uit het eveneens kwakkelende McLaren. Hamilton strandde op P12 in Q2, terwijl Leclerc door een crash geen tijd neerzette in Q3. Met de achtste en negende plek boekten ze weinig vooruitgang tijdens de race. Ook met een teamorder om Lando Norris proberen in te halen kwamen ze niet verder en er werd vervolgens nog geblunderd met het opnieuw wisselen van de posities.

Verkeerde inschatting van Hamilton

"Ik denk dat de situatie duidelijk was voor ons. Lewis had een voordeel met de banden en we verzochten Charles om hem te laten gaan, zodat hij Norris kon proberen in te halen", begon Vasseur tegenover de aanwezige media in Bakoe. "Daarbij had Charles een motorprobleem met de batterij en we konden de motor niet optimaal gebruiken. Volgens mij was het voor ons de beste optie om deze actie uit te voeren."

Omdat Hamilton niet voorbij Norris kwam, werd hem gevraagd om Leclerc er weer langs te laten, zodat de Ferrari-coureurs op dezelfde posities zouden liggen als voor de teamorder. De zevenvoudig wereldkampioen bleef per ongeluk voor zijn teamgenoot, nadat hij te laat van zijn gas ging voor de finish. "We deden het verzoek om terug te wisselen, maar het lijkt erop dat Lewis een verkeerde inschatting had gemaakt van waar de start-finishlijn lag."

