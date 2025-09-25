Max Verstappen domineerde zowel het gehele raceweekend op Monza als in Azerbeidzjan, maar toch denkt Jan Lammers (69) dat we nog niet met z'n allen een gat in de lucht moeten springen en moeten denken dat Verstappen en Red Bull Racing weer helemaal terug zijn. Volgens hem is er sprake van een "vertekend beeld".

Met grote overmacht won Verstappen in Italië en Azerbeidzjan. In de kwalificatie pakte hij in beide landen pole en ook tijdens de race was hij zowel op Monza als op Baku heer en meester. Althans, zo leek het. Volgens Lammers moeten we een aantal zaken niet vergeten. De overwinning van Verstappen in Azerbeidzjan zag hij dan ook niet aankomen. "Nee, ik denk niemand. Kijk, het zijn wel twee low downforce-circuits natuurlijk en hele aparte omstandigheden, dus ik denk wel dat het te vroeg is om nu gelijk te concluderen dat het tij gekeerd is. Daar hebben we nog wat andere banen voor nodig", zo zegt hij bij het Race Café van Ziggo Sport.

Lammers noemt zeges Verstappen "vreemd"

Verstappen zelf die zei in Hongarije nog dat hij waarschijnlijk geen enkele race meer ging winnen dit seizoen - en plots boekt hij twee dominante zeges achter elkaar. "Vreemd", zo stelt Lammers. "Nou, het is eigenlijk best wel vreemd wat er globaal gebeurt, want met al het personeel dat is weggegaan bij Red Bull, dacht je eigenlijk dat het minder zou worden. Het was al minder, maar je dacht van 'oke, wat gaat er verder nog minder worden?'. Teams als bijvoorbeeld Aston Martin, waar veel goede mensen naartoe zijn gegaan, daarvan dacht je dan dat het beter ging worden, maar dat gebeurt nog niet. Dus ik weet niet of dat te maken heeft met voorbereidingen voor volgend jaar en dat soort dingen", zo vertelt de oud-coureur.

McLaren's zouden normaal de dienst uitmaken in Bakoe

Hij vervolgt: "Maar ik denk zeker in het geval van Max en Red Bull, moeten we niet vergeten dat dit natuurlijk wel een heel uitzonderlijke race was. Ik bedoel, normaal gesproken, met een volledig droog parcours en niet al die rode vlaggen, denk ik dat de McLaren's gewoon weer de dienst uitmaken. Alleen nu hebben eigenlijk de rijders het verschil gemaakt. Max absoluut in de positieve zin, zowel in de kwalificatie als in de race, maar bij McLaren en Ferrari daar hebben ze zich gewoon vol in de voet geschoten."

Echte beeld Verstappen en Red Bull komende races zichtbaar

Volgens Lammers hebben er dus wel een aantal factoren een rol gespeeld waardoor het leek dat Verstappen heer en meester was. "En tijdens de race was dat [de teruggevallen McLaren's en Ferrari's, red.] natuurlijk voor Max een fantastische buffer, want je rijdt niet zomaar even iemand voorbij daar [in Bakoe, red.]. Dus ik denk dat het een verdraaid beeld is. Het echte beeld gaan we de komende races zien", aldus Lammers.

